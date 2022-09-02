我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

中國8月能源車銷量 哪吒1.6萬輛跑第一

記者林茂仁／綜合報導

中國造車新勢力陸續公布8月新能源車銷量，其中，哪吒汽車8月銷量約1.6萬輛，位居第一，年增率達1.4倍，其次是零跑汽車的1.2萬輛，年增1.8倍，蔚來汽車1萬輛位居第三，年增率81%。

每日經濟新聞報導，8月哪吒汽車的交付量為1.6萬輛，年增142%，位居當月造車新勢力新車交付榜第一名；今年1~8月哪吒汽車累計交付量約9.32萬輛，年增176%。哪吒汽車聯合創始人、CEO張勇此前表示，預計到今年9月，哪吒汽車累計交付量將突破20萬輛。

零跑汽車則以約1.25萬輛的交付量位居8月造車新勢力新車交付榜第二名，年增179%。據瞭解，零跑汽車月交付量已經連續四個月創新高。今年1~8月，零跑汽車已經交付7.6萬輛新車。

值得一提的是，零跑汽車還在加速資本市場方面的布局。8月29日，港交所資料顯示，浙江零跑科技股份有限公司（即零跑汽車）通過港交所上市聆訊，擬在主板市場上市，中金公司、花旗、摩根大通、建銀國際為聯席保薦人。這也意味著，零跑汽車成為「蔚小理」之後，第四家將登陸港股的造車新勢力。

蔚來8月共交付新車10,677輛，年增81.6%。2022年1至8月，蔚來交付新車7萬1556輛，年增28.3%。蔚來車輛累計已交付23萬8626輛。單月交付量保持穩定狀態，連續三個月交付量超過1萬輛，蔚來今年的產品切換基本結束，企業接下來會進入一個平穩發展期。

值得一提的是，蔚來已站穩電動汽車高端市場。今年7月，在人民幣30萬元（約4.3萬美元）以上的高端純電動市場，蔚來占40%左右市占率，而在人民幣40萬元（約5.8萬美元）以上高端純電市場，蔚來市占率更超過60%。

汽車 CEO

上一則

專家：「超級泡沫」還沒破滅

下一則

中國研發經費總量達4075億美元 連6年2位數增長

延伸閱讀

八月走勢逆轉 股指下跌逾4%

八月走勢逆轉 股指下跌逾4%
中國製造業PMI 連2月跌破榮枯線

中國製造業PMI 連2月跌破榮枯線
電動車無法充電 高溫限電讓Tesla川渝充電站服務暫停

電動車無法充電 高溫限電讓Tesla川渝充電站服務暫停
雙利空 阿里上季獲利腰斬 營收出現8年來首次衰退

雙利空 阿里上季獲利腰斬 營收出現8年來首次衰退

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」