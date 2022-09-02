中國8月能源車銷量 哪吒1.6萬輛跑第一

中國造車新勢力陸續公布8月新能源車銷量，其中，哪吒汽車 8月銷量約1.6萬輛，位居第一，年增率達1.4倍，其次是零跑汽車的1.2萬輛，年增1.8倍，蔚來汽車1萬輛位居第三，年增率81%。

每日經濟新聞報導，8月哪吒汽車的交付量為1.6萬輛，年增142%，位居當月造車新勢力新車交付榜第一名；今年1~8月哪吒汽車累計交付量約9.32萬輛，年增176%。哪吒汽車聯合創始人、CEO 張勇此前表示，預計到今年9月，哪吒汽車累計交付量將突破20萬輛。

零跑汽車則以約1.25萬輛的交付量位居8月造車新勢力新車交付榜第二名，年增179%。據瞭解，零跑汽車月交付量已經連續四個月創新高。今年1~8月，零跑汽車已經交付7.6萬輛新車。

值得一提的是，零跑汽車還在加速資本市場方面的布局。8月29日，港交所資料顯示，浙江零跑科技股份有限公司（即零跑汽車）通過港交所上市聆訊，擬在主板市場上市，中金公司、花旗、摩根大通、建銀國際為聯席保薦人。這也意味著，零跑汽車成為「蔚小理」之後，第四家將登陸港股的造車新勢力。

蔚來8月共交付新車10,677輛，年增81.6%。2022年1至8月，蔚來交付新車7萬1556輛，年增28.3%。蔚來車輛累計已交付23萬8626輛。單月交付量保持穩定狀態，連續三個月交付量超過1萬輛，蔚來今年的產品切換基本結束，企業接下來會進入一個平穩發展期。

值得一提的是，蔚來已站穩電動汽車高端市場。今年7月，在人民幣30萬元（約4.3萬美元）以上的高端純電動市場，蔚來占40%左右市占率，而在人民幣40萬元（約5.8萬美元）以上高端純電市場，蔚來市占率更超過60%。