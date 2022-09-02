解決爛尾樓問題 中國地方政府救房市 設紓困基金

在中國官方提出「保交樓、穩民生」的背景下，各省市多地政府明確設立紓困基金。（中新社）

在中共中央政治局會議首次提出「保交樓、穩民生」的背景下，多地政府包括鄭州 、南寧、浙江、湖北、陝西等省市明確設立紓困 基金，聯動地方資產管理公司（AMC）、地方國企等多種形式的國有資本，共同成立房地產 紓困基金，以穩住房市。

澎湃新聞報導，河南鄭州日前就公布「鄭州市房地產紓困基金設立運作方案」，由中心城市基金下設紓困專項基金，規模暫定人民幣100億元（約14.5億美元）。

紓困專項基金重點透過引導、鼓勵央企、省級國企等社會資本，以市場化、法制化方式參與活化市內未來銷售收入能夠覆蓋項目投資的存量房地產項目，紓解房企短期出現的資金流動性困難，並透過將資金專項用於危困房企問題樓盤項目，解決部分社會關注的爛尾樓停繳房貸問題。

當前鄭州基金首單紓困項目已經落地，由鄭州國家中心城市產業發展基金作為母基金，出資設立的鄭州市房地產紓困基金帶頭，鄭州地產集團參與，與建業集團就北龍湖金融島寫字樓項目達成合作。

南寧日報報導，廣西壯族自治區南寧市設立南寧市平穩房地產基金，基金首期規模人民幣30億元（約4.3億美元），首筆出資已於8月18日完成繳付，後續資金將陸續到位。

從數據上來看，中指研究院發布的「2022年1-8月中國房地產企業銷售業績排行榜」顯示，前八月，前100名房企銷售額均值為人民幣477.6億元（約69.5億美元），年減46.2%。

光是8月，房企無海外債發行，僅透過發行信用債進行融資，發行規模與上年相比仍保持下降趨勢。其中，信用債發行規模人民幣281.49億元（約40.9億美元），相較於去年7月494.15億元（約71.9億美元），下降43.03%。

從融資成本來看，信用債融資成本有小幅上升，其中信用債平均利率為3.37%，與7月相比增長0.08個百分點。

中指研究院指出，中國國務院總理李克強在國務院常務會議時指出，要持續釋放貸款市場報價利率改革和傳導效應，降低企業融資和個人消費信貸成本，允許地方「一城一策」靈活運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求。

外界估計，隨著各項積極政策的釋放，房地產市場有望加快恢復，傳導至市場端及投資者的周期也會相應縮短。