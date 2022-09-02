台幣貶破30.5關卡 熱錢匯出逾7億美元

美國聯準會恐貫徹激進升息步調、美半導體禁令升級，加上中國大陸深圳防疫封控等利空衝擊，熱錢1日大賣台股 後撤出，新台幣匯率 終場重貶9.6分，收在30.531元，貶破30.5元關卡，為近三年新低，總成交量為15.685億美元。

匯銀主管指出，熱錢1日左手大賣台股逾新台幣330億元（約10.7億美元）、右手同步匯出逾7億美元，股價指數終場大跌293點，新台幣匯率也失守30.5元重要心理關卡，終場重挫9.6分，收在30.531元。

匯銀主管透露，1日上午有看到一些外資匯入，推升新台幣匯率盤中最高來到30.43元，不過午盤過後台股走勢欲振乏力，熱錢大舉匯出，新台幣匯率最低貶至30.538元，最多貶值1.03角。

外匯交易員表示，因適逢月初，出口商拋匯力道明顯減輕，加上近期新台幣匯率每況愈下，出口商再度湧現惜售美元風氣，匯市美元供給有限，加重新台幣貶值壓力。

匯銀主管表示，國際美元太強了，放眼主要亞幣，除了新台幣外，日圓、韓元也貶得很兇，央行 不願在此時浪費銀彈阻貶，只能在幾個關鍵價位布下美元賣單，讓新台幣貶勢略為緩和些。

在央行鬆手下，新台幣匯率30.5元終於宣告失守，匯價將進一步下探30.8元。

展望後市，匯銀主管指出，近期出口商惜售美元風氣漸盛，央行單靠一己之力對抗外資匯出潮並不輕鬆，只能順應國際潮流，放手讓新台幣匯率貶破30.5元，至於匯率接下來是否貶破31元，需觀察美股何時止跌回穩，以及外資匯出潮是否告一段落。