中國半導體類股 上半年獲利增65% 投入發展成效顯現

中國A股半導體公司上半年營收及淨利，增幅均超過50％，足見在半導體投入甚多，且成效顯現。（路透）

最新統計顯示，2022年上半年中國A股上市公司總營收 達人民幣34.5兆元（約5兆美元），年增9.24％，高於同期GDP增速；淨利人民幣3.2兆元（約4657億美元），年增3.19％。值得留意的是，A股半導體及半導體設備行業上半年營收及淨利增幅均超過50％，足見中國在半導體投入甚多，且成效顯現。

中國上市公司協會（簡稱：中上協）31日發布報告顯示，截至8月31日，上海、深圳、北京證券交易所4825家上市公司披露2022年半年報，排名前200的上市公司分別占總體營收及淨利的72％和85％，龍頭效應明顯。

中上協表示，上半年，非金融類公司營收和淨利分別為人民幣29.2兆元、1.9兆元（約4.2兆美元、2765億美元），年增10.8％、4.5％。自2021年第1季起，實體企業營收增速就持續高於金融類公司，顯示經濟脫虛向實的發展態勢。

各行業之間差異明顯，其中，半導體及半導體設備、煤炭油氣、基礎化工、動力電池原料、太陽能新能源行業公司業績增長迅猛；受疫情 反覆、原材料價格高企等因素影響，航空、餐飲、旅遊等行業公司仍處困境。

另據Wind資料顯示，利潤 增速較高的行業集中於中上游行業，其中能源行業增速第一，高達72％，其營收增速為32％。半導體、公用事業、材料、生物製藥等行業營收增速均超過10％，其中，半導體行業營收年增50.7％，在各行業中成長最快。

不過行業淨利表現分化，半導體、醫療保健和電信服務行業淨利潤增速較高，分別為65％、16％和14％，而材料、生物製藥行業均低於10%。與此同時，受疫情反覆擾動影響的消費及房地產行業營收及淨利均呈現明顯衰退，營收年增率分別為-26％、-14％，淨利分別為-89％和-61％。

展望下半年，中上協表示，受益於中國國務院穩定經濟一籃子政策措施，上半年上市公司收到稅費返還人民幣4689億元（約682.4億美元），年增162％，在積極的政策措施下，上市公司的現金流有所改善，預計會對下半年的業績產生積極影響。