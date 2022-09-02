我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：戈巴契夫備受西方讚譽 習近平不認同

川普：若再當選總統 贊成赦免國會暴亂滋事者

中國半導體類股 上半年獲利增65% 投入發展成效顯現

記者葉文義／綜合報導
中國A股半導體公司上半年營收及淨利，增幅均超過50％，足見在半導體投入甚多，且成效顯現。（路透）
中國A股半導體公司上半年營收及淨利，增幅均超過50％，足見在半導體投入甚多，且成效顯現。（路透）

最新統計顯示，2022年上半年中國A股上市公司總營收達人民幣34.5兆元（約5兆美元），年增9.24％，高於同期GDP增速；淨利人民幣3.2兆元（約4657億美元），年增3.19％。值得留意的是，A股半導體及半導體設備行業上半年營收及淨利增幅均超過50％，足見中國在半導體投入甚多，且成效顯現。

中國上市公司協會（簡稱：中上協）31日發布報告顯示，截至8月31日，上海、深圳、北京證券交易所4825家上市公司披露2022年半年報，排名前200的上市公司分別占總體營收及淨利的72％和85％，龍頭效應明顯。

中上協表示，上半年，非金融類公司營收和淨利分別為人民幣29.2兆元、1.9兆元（約4.2兆美元、2765億美元），年增10.8％、4.5％。自2021年第1季起，實體企業營收增速就持續高於金融類公司，顯示經濟脫虛向實的發展態勢。

各行業之間差異明顯，其中，半導體及半導體設備、煤炭油氣、基礎化工、動力電池原料、太陽能新能源行業公司業績增長迅猛；受疫情反覆、原材料價格高企等因素影響，航空、餐飲、旅遊等行業公司仍處困境。

另據Wind資料顯示，利潤增速較高的行業集中於中上游行業，其中能源行業增速第一，高達72％，其營收增速為32％。半導體、公用事業、材料、生物製藥等行業營收增速均超過10％，其中，半導體行業營收年增50.7％，在各行業中成長最快。

不過行業淨利表現分化，半導體、醫療保健和電信服務行業淨利潤增速較高，分別為65％、16％和14％，而材料、生物製藥行業均低於10%。與此同時，受疫情反覆擾動影響的消費及房地產行業營收及淨利均呈現明顯衰退，營收年增率分別為-26％、-14％，淨利分別為-89％和-61％。

展望下半年，中上協表示，受益於中國國務院穩定經濟一籃子政策措施，上半年上市公司收到稅費返還人民幣4689億元（約682.4億美元），年增162％，在積極的政策措施下，上市公司的現金流有所改善，預計會對下半年的業績產生積極影響。

營收 疫情 利潤

上一則

台幣貶破30.5關卡 熱錢匯出逾7億美元

延伸閱讀

中國地產巨頭半年財報 萬科增長 碧桂園衰退

中國地產巨頭半年財報 萬科增長 碧桂園衰退
美中達成協議 傳阿里巴巴已接獲審計監管通知

美中達成協議 傳阿里巴巴已接獲審計監管通知
中概股有解 中國證實簽署中美審計監管合作協議

中概股有解 中國證實簽署中美審計監管合作協議
美中談判有進展 美方將赴港查帳 中概股有望免下市

美中談判有進展 美方將赴港查帳 中概股有望免下市

熱門新聞

派樂騰（Peloton）前執行長John Foley，今年2月時被撤換。（美聯社）

裁員、虧損、股價暴跌 疫情贏家深陷泥淖

2022-08-28 20:55
聯準會(Fed)主席鮑爾在傑克森洞年會演講中表示不會在對抗快速通膨的鬥爭中退縮後，美股大幅下挫。Getty

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

2022-08-26 16:45
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
美股回吐7月底以來大部漲勢，對向來悲觀9月更加悲觀。（路透）

道瓊崩跌逾1000點 喚醒投資人悲觀9月的幢幢魅影

2022-08-27 08:59
聯準會（Fed）主席鮑爾，圖為7月時的檔案照。路透

鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月升息3碼應適當

2022-08-26 15:39

超人氣

更多 >
美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議

美國大使在上海排隊做核酸 照片引發瘋傳熱議
疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像

疑日軍二戰屠殺中國人新照 驚現明州 25張從未公布過的暴行影像
你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過

你在美國吃到的這7樣日式料理 日本人沒吃過
華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯

華女紐約法拉盛住所被刺亡 在美親友失聯 警鎖定嫌犯
辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」

辨別BA.5有方法？ 專家曝一夜間「特別症狀」