大陸封控 衝擊近8成台商 1成考慮遷出產線

中國疫情反覆，並堅持動態清零的防疫政策，各地封控對經濟產生衝擊。（中新社）

台灣的全國工業總會31日發布「大陸疫情 及封控對台商影響調查」，根據調查結果，有近八成大陸台商不論是訂單還是利潤 都受到衝擊，且有超過六成台商表示將「增加大陸以外地區投資 」，更有近一成台商表示，因封控影響，考慮將產線自大陸遷出。

為了解今年以來大陸上海等地封控對台商投資經營的影響，工總於6月1日至30日，針對86家在大陸華東地區投資的企業進行問卷調查。台商普遍認為，雖大陸政府已提出各項補救政策，但多希望這些政策能加快落實。由於近來大陸新冠疫情持續升溫，深圳等地傳出實施全域或部分管控，因此工總公布此調查結果。

工總並根據這項調查歸納出六項結論：首先，近八成台商營運受到影響，面臨訂單、利潤雙下滑：調查結果顯示，有79.1%台商表示封控造成訂單減少，同時也有79.1%台商表示利潤減少。

其次，台商普遍認為，疫情造成供應鏈管理難度增加：受到上下游配套廠停工、物流受阻等衝擊，有76.7%台商認為供應鏈管理難度「增加」；至於業者受「運費高漲」的影響程度，認為「影響很大」及「部分影響」者分別占43%及40.7%。

第三，半數台商反映封控措施對營運「影響很大」：55.8%受訪者認為封控措施對營運「影響很大」，「部分影響」的台商占34.8%。具體影響方面，以「人員交通、貨品物流受阻」占比達93%最高，超過五成廠商反映面臨「營運成本提高」、「無法按時履行交易」及「停工停產」。

第四，台商多半看淡今年營運表現：有46.5%業者預期今年全年訂單將減少，59.3%受訪者預期全年利潤將減少，顯示多數台商對今年營運表現不樂觀。

第五、台商對大陸投資趨於保守：基於對市況擔憂，台商對大陸投資亦趨於謹慎，僅18.6%業者表示將「增加」投資規模，超過八成投資規模保持「不變」（52.3%）或「減少」（29.1%）。

第六，六成台商將「增加大陸以外地區投資」：儘管只有9.3%廠商考慮將產線自大陸遷出，但為分散風險，有66.3%業者規劃將「增加大陸以外地區投資」。