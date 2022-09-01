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中國前7月社會物流額27兆美元 疫情、高溫、洪澇影響 回升需加力

財經新聞組／綜合報導
今年前7個月，中國社會物流總額約27.6兆美元，同比增長3.1%。圖為電商購物節期間，烏魯木齊市多家快遞企業不斷完善分揀發貨方案。（中新社）
今年前7個月，中國社會物流總額約27.6兆美元，同比增長3.1%。圖為電商購物節期間，烏魯木齊市多家快遞企業不斷完善分揀發貨方案。（中新社）

根據中國物流與採購聯合會8月30日公布的數據顯示，今年1月至7月，中國全國社會物流總額約190兆元人民幣（約27.6兆美元），按可比價格計算，同比增長3.1%。顯示當前經濟恢復和保通保暢政策效果明顯，物流運行保持恢復態勢。

中新社報導，數據顯示，1月至7月，中國全國社會物流總額約190兆元人民幣，按可比價格計算，同比增長3.1%；當月增長3.3%，比6月小幅回落0.3個百分點。但也要注意到，7月份以來多地出現散發疫情，加上局部地區高溫、洪澇等不利因素，物流需求經濟恢復趨勢邊際放緩，鞏固回升的基礎仍需加力。

隨著中國官方一系列穩經濟大盤政策落地實施，物流需求結構呈現積極變化。工業製造業物流支撐作用突出。1月至7月，工業品物流總額同比增長3.5%。汽車製造等重點行業供應鏈恢復暢通穩定，太陽能產業等高技術製造物流需求增速持續保持高速增長，繼續發揮引領帶動作用。

近期大宗商品市場價格波動中有所回落，價格因素對進口支撐作用減弱，進口物流總體下降。1月至7月，進口物流總額同比下降7.1%。同期，民生消費物流需求保持平穩增長，單位與居民物品物流總額同比增長2.7%。全社會實物商品網上零售額同比增長5.7%。

今年1月至7月，物流業總收入達到7.2兆元人民幣（約1兆美元），同比增長6%。分析稱，綜合來看，今年以來物流運行延續恢復態勢。7月雖然受高溫多雨等季節因素影響，物流指標出現季節性回調，但物流供需兩端仍實現穩步增長，物流運行呈現良好韌性。從後期走勢看，儘管受季節性因素影響物流運行有所放緩，但穩中向好基礎沒改變。

高溫 疫情 供應鏈

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