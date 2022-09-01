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福建GDP 10年連跨3個兆元人民幣台階

財經新聞組／綜合報導
福建加速建構現代化經濟體系。圖為福建寧德，外賓在寧德時代新能源科技股份有限公司內參觀。（中新社）
福建加速建構現代化經濟體系。圖為福建寧德，外賓在寧德時代新能源科技股份有限公司內參觀。（中新社）

中國福建省寧德市過去受制於海防前線位置和交通瓶頸，經濟社會發展相對滯後，一度被稱為中國東南沿海的「黃金斷裂帶」。如今，寧德時代、青拓不銹鋼、上汽汽車、東南銅業等龍頭企業脫穎而出，形成了一批產業集群，推動寧德從經濟總量全省最後一位，躍升到去年的第5位，同時也成為福建高質量發展的重要增長極之一。

中新社報導，寧德市是福建省高質量發展的窗口。8月30日在福州舉辦的「中國這十年·福建」記者會上，中共福建省委書記尹力介紹，中共十八大以來，福建省地區生產總值連跨3個兆元人民幣台階，年均增長8.1%，2021年達4.88兆元人民幣（約7110億美元），從全中國第11位提升到第8位；全省一般公共預算總收入連跨3個千億元人民幣台階，年均增長7.4%，2021年達5744億元人民幣（約836.9億美元），是財政淨上繳省份；全省居民人均可支配收入連跨3個萬元人民幣台階，年均增長8.5%，2021年達4萬659元人民幣（約5924美元），位居全中國的第7位。

過去十年間，福建省研發投入增長2.1倍，年均增長15.2%；中國高科技企業增長4.8倍、2021年超過8900家，高技術產業增加值佔規上工業增加值比重從9.4%提高到15.3%，車載智慧玻璃、鋰離子動力電池技術達到國際領先水平。製造業增加值占地區生產總值比重達34.2%，比中國平均高6.8個百分點，超過千億產業集群達21個。做大做強做優數位經濟、海洋經濟、綠色經濟、文旅經濟，2021年數位經濟增加值超2.3兆元人民幣、占地區生產總值比重47.6%，海洋生產總值超1.1兆元人民幣（約1602億美元），清潔能源產業發展迅速、居全中國前列。

福建省省長趙龍也表示，將堅持創新引領，堅持發展實體經濟，堅持傳統產業數位化轉型、智能化改造，堅持培育壯大戰略性新興產業，堅持培優民營經濟，堅持改善營商環境，大力發展數位經濟、海洋經濟、綠色經濟、文旅經濟，在加快建設現代化經濟體系上爭取更大進步。

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