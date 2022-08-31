中國宏觀調節加大力度 繼續落實六穩、六保

中國經濟出現疲態，穩增長成經濟工作重點。中國財政部 30日指出，下一步將加大宏觀政策調節力度，謀畫增量政策工具。財政部呼應國務院 總理李克強前天談話，第2季經濟受超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基礎任務繁重，今年針對新挑戰果斷推出穩經濟系列政策和接續政策，力度超過2020年，規模合理適度。

財政部30日公布的「2022年上半年中國財政政策執行情況報告」約2.2萬字，詳細介紹上半年財政政策執行情況，並展望下半年財政政策。報告坦言，上半年國內生產總值（GDP）年增2.5％，第2季僅增0.4％，經濟下行壓力較大，財政擔負起穩增長重任。

報告稱，下半年財政部將落實落細紮實穩住經濟一攬子政策措施，繼續做好「六穩」、「六保」工作，在擴大需求上積極作為，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

在下半年落實落細積極財政政策方面，財政部表示，繼續實施好各項組合式稅費支援政策，持續助力市場主體紓困 發展。事實上，近期稅費支持增量政策已逐步明確。比如為紓困企業，今年增值稅留抵退稅新增餐飲等行業基礎上，近日再擴圍至養老托育服務業。今年底到期的免徵新能源汽車購置稅政策，再延期實施至明年底，預計新增免稅1000億元(人民幣，下同，約145億美元)。

報告5000多億元專項債地方結存限額，要求10月底前發行完畢。第一財經援引多位財稅專家指出，上述5000多億元存量專項債資金將繼續支持一批重大基建項目，擴大投資促進消費。

報告並稱，下半年加強財政與貨幣政策聯動，支持政策性開發性金融工具落地，實現擴大有效投資、帶動就業、促進消費的綜合效應。據中國國務院此前部署，在前期3000億元政策性開發性金融工具已落到項目的基礎上，再增加3000億元以上額度。

目前前期3000億元資金已經投向重大基建專案，用於補充專案資本金，或為專項債項目資本金搭橋。除了上述6000億元開發性金融工具外，此前國務院還要求增加政策性銀行8000億元信貸額度，今年新增國家融資擔保基金再擔保合作業務規模達人民幣1兆元以上。