發展智慧汽車、IoT、VR、AR…歐菲光轉向擁抱華為

被踢出蘋果供應鏈後，歐菲光轉抱華為。（取材自公司官網）

被踢出蘋果供應鏈後，歐菲光積極轉型開拓新市場，發展智慧汽車 、IoT、VR、AR等領域，30日傳出智慧汽車的大客戶就是華為 ，讓歐菲光股價一舉攻上漲停板6.47元(人民幣，下同，約0.94美元)，漲幅10%。

一財網報導，近兩年來，歐菲光深陷虧損泥淖，2020年和2021年財報，兩年分別虧損19.4億和26.2億元，剛公布的半年報顯示，今年上半年虧損8.7億元，由盈轉虧，毛利率僅3.44%。

歐菲光表示，營收 下滑主要原因一是受到境外特定客戶終止採購影響，導致與特定客戶相關的產品出貨量大幅下降；二是因國際貿易環境變化、全球疫情反復、短期內下游終端市場消費需求放緩和「H」客戶智慧手機業務受到晶片斷供等限制，公司部分產品出貨量有所下降。據了解，歐菲光所說的境外特定客戶是指蘋果公司，H客戶則是指華為。

歐菲光表示，公司目前已無和蘋果的合作，但和華為有合作，公司未來將重點發力智慧汽車，以及IoT、VR/AR等新領域，希望拉動光學等相關產品的成長，公司車載業務的核心競爭力是提供系統級解決方案的能力。

值得注意的是，今年上半年歐菲光智慧汽車業務營收約人民幣5.9億元，年增率高達44.3%，顯示與華為的供貨快速增加。

歐菲光依託在光學光電領域的技術優勢，深度布局智慧駕駛、車身電子和智慧中控領域，以光學鏡頭、攝像頭為基礎，延伸至毫米波雷達、雷射雷達、抬頭顯示（HUD）等產品，布局領域相當完整。

歐菲光表示，2021年，歐菲光智慧汽車類產品營收為10.2億元，是所有業務中唯一成長的產品，但該業務占歐菲光整體業務比重仍然很小，2021年占比不到5%。

今年6月29日，歐菲光集團發布關於南昌歐菲光科技有限公司被移除美國「實體清單」的聲明，歐菲光董事長蔡榮軍當時表示，這一決定有助於公司發力智慧手機、智慧汽車、VR/AR及IoT生態等新領域。