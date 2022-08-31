台積電宣示 3奈米如期量產 2奈米2025年量產

台積電總裁魏哲家30日表示，3奈米製程會如期量產，2奈米製程則在2025年量產。(記者胡經周／攝影)

台積電 總裁魏哲家30日表示，台積電3奈米製程技術發展「有說不出的困難」，但仍會如預期即將量產，由於有諸多客戶踴躍合作，也使得工程人員吃緊，正在盡量努力中。他並掛保證，台積電2奈米製程2025年量產，「會是最領先且最好的技術」。

由於勁敵三星 已於6月底大動作宣布3奈米領先業界邁入量產，讓市場雜音不斷，甚至有謠言傳出台積電3奈米製程的N3將取消，直接轉進N3E，魏哲家30日公開談話粉碎外界謠言，顯示台積電3奈米家族量產仍按照計畫在今年下半年進行。

不過，台積電30日股價以當日最低價496元(台幣下同，約16.1美元)收市，下跌2.5元，外資大舉賣超逾1.3萬張，連二賣；周二ADR早盤跌約1%。

台積電30日舉行2022年技術論壇台灣場次，魏哲家演講時強調，台積電3奈米即將量產，且思考良久維持鰭式場效電晶體（FinFET）架構，「製程技術不只好看、好聽還要實用」。他雖然並未點名競爭對手，外界解讀相關談話是暗諷先前大肆宣傳3奈米邁入量產的三星。

相較競爭者，魏哲家直言，「台積電研發團隊有2000多人，有能力設計產品，但絕對不會自己設計產品，大家可以信賴把產品交給我們生產，跟台積電走在一起可以永遠成功，因為台積電的成功是來自客戶的成功」。他強調，這點和競爭對手不一樣，他們客人不管有沒有成功，它們都會有自己的產品推出來。

台積電業務開發資深副總張曉強指出，台積電今年量產3奈米N3按照計畫，明年下半年並計畫量產N3E，至於後年已規劃N3P等，都是配合市場需求綜合考量，且在3奈米推出的創新「TSMC FINFLEX」架構，能讓客戶有更多元的選擇搭配。

至於2奈米，依據台積電30日簡報，在奈米片電晶體和設計技術協同優化的協助下，2奈米的效能和功率優勢將提升一個世代。相較於N3E在相同功率下速度提升10%至15%，或在相同速度下功率降低 25%至30%。

台積電總裁魏哲家表示，半導體產業正面臨三大改變，首先是電晶體密度提升與微縮已不足以滿足效能升級需求，其次為先進與成熟製程晶片需求持續提升，需要持續投資，最後是供應鏈 從全球化布局走向在地化，導致成本急速增加，供應鏈管理將更重要。