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只花2年躍至7奈米 中芯追近台積電

財經新聞組／綜合報導
中芯在台積電老將梁孟松的帶領下已成功發展7奈米晶片。(路透)
中芯在台積電老將梁孟松的帶領下已成功發展7奈米晶片。(路透)

香港南華早報報導，加拿大產業研究公司TechInsights 29日發布研究報告指出，中國最大半導體公司中芯國際耗時兩年即躍進至7奈米製程，且技術已和台積電三星和英特爾等全球領導晶圓代工業者不相上下。

TechInsights最新報告發現，即使無法取得西方先進設備和技術，中芯只花兩年即做到7奈米，相較之下，台積電和三星電子各花3年和5年才達到這種等級。中芯採用很多台積電所使用的製程整合選擇，「中芯的7奈米和台積電的7奈米在製程技術、設計和創新方面有許多相似之處」 。

南華早報引述分析師和業界人士指出，中芯在台積電老將梁孟松的帶領下，靠現有的DUV（深紫外光）設備生產7奈米晶片，技術上可行。

TechInsights 上個月發布報告說，經拆解虛擬貨幣挖礦裝置的晶片分析後，認為中芯已開始採用7奈米製程。據南華早報報導，TechInsights 這次發布的最新報告再次確認，中芯確實達到技術成熟度，透過所謂「標準元件（standard cells）」、即邏輯晶片組設計的基礎構件評估後發現，中芯國際的 7 奈米技術，已和台積電、三星和英特爾等全球領導晶圓代工業者不相上下。

SMIC的技術進展深受業界矚目，因為美國和其盟國透過制裁打壓中國達成半導體自給自足的目標，還向荷蘭政府遊說，以阻止在先進晶片生產設備掌握獨占地位的艾司摩爾（ASML）供貨給中國晶片業者。

台積電 晶片 三星

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