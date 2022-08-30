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營收及淨利雙飆 拼多多財報超預期

記者葉文義／綜合報導
拼多多29日發布第2季未經審計財報，營收及淨利雙雙大幅超出華爾街預期。(取材自北京商報)
拼多多29日發布第2季未經審計財報，營收及淨利雙雙大幅超出華爾街預期。(取材自北京商報)

在美國上市的中國社交電商平台巨頭拼多多29日發布第2季未經審計財報，營收及淨利雙雙大幅超出華爾街預期。受第2季強勁業績表現激勵，拼多多股價在美股盤前一度大漲近13％。

財報顯示，第2季拼多多營收314.3億元(人民幣，下同，約45.6億美元)，年增36％；歸屬普通股股東的淨利潤為88.9億元，年增268％；第2季每股美國存託憑證基本收益為7.06元。

拼多多第2季總營收大幅增長，主要得益於線上行銷服務和交易服務營收的增長，但被商品銷售收入的下滑部分抵消。

按業務劃分，拼多多第2季線上行銷服務和其他營收為251.7億元，較去年同期的180.8億元增長38%；第2季交易服務營收為62.1億元，較去年同期的30億元增長107％；第2季商品銷售收入為5070萬元，較去年同期的19.5億元下滑97％。

拼多多董事長兼CEO陳磊表示，第2季中國國內消費持續恢復，平台多項措施效用明顯。在消費市場持續回升的背景下，拼多多在立足農業的基礎上，繼續發揮數位化優勢，推動鄉村產業轉型升級。

雖然獲利大超市場預期，陳磊表示，第2季的投資因外在因素而被動減少，部分推廣活動和農業專案延期，「儘管這可能會讓季度業績變得更好看，但平台的長期競爭力可能會因此受到影響，尤其是考慮到目前的行業格局變化」。

拼多多財務副總裁劉珺表示，部分推廣和農業專案延期、差旅商務活動減少等偶發性因素短期內影響了第2季整體費用，因此不應將該季的盈利作為未來季度的參考。

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