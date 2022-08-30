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台灣股匯雙殺 熱錢流出 台幣重貶

記者陳美君／綜合報導
台灣股匯市重演股匯雙殺戲碼，熱錢流出，台幣重貶1.78角。(本報資料照片)
台灣股匯市重演股匯雙殺戲碼，熱錢流出，台幣重貶1.78角。(本報資料照片)

美國聯準會主席鮑爾鷹派發言，在全球金融市場掀起巨浪。熱錢29日瘋狂賣股匯出，使台灣股匯市重演股匯雙殺戲碼；匯銀主管指出，外資29日賣股逾台幣240億元後、至少匯出逾8億美元，新台幣匯率終場重貶1.78角，收在30.396元，連兩貶並為近兩年半新低，總成交量為16.2億美元。

美國聯準會主席鮑爾釋出將延續猛烈升息步調的訊息，震驚國際金融市場，台股29日收盤大跌352點，新台幣終場重貶1.78角，收在30.396元，不排除本周就有機會貶破30.5元。

大型國銀交易室主管指出，在全球央行年會後，市場預期，聯準會9月升息3碼的機率，已從過去的50%，大幅拉高至六、七成，在聯準會9月利率決策登場前，還有兩個關鍵數據將公布，包括美國非農就業人數，以及美國最新的通膨數據。匯銀主管表示，如果非農數據表現強勁、通膨數據也偏高，那聯準會9月鐵定要升息3碼。

回顧29日匯市交易情況，匯銀主管說，熱錢大舉匯出8億美元，加重新台幣匯率貶勢，出口商雖進場拋匯，但眼見新台幣匯率每況愈下，市場再度湧現「惜售」美元風潮；中央銀行加入出口商的拋匯行列、延緩新台幣貶值速度，但力道並不算猛烈，「美元強勢為國際潮流、其他亞洲貨幣也都貶得很重，就算是央行也無法逆水行舟。」匯銀主管還說，新台幣匯率29日最低一度貶至30.416元、最多貶值1.98角，下一步將探30.5元關卡。

儘管著眼輸入性通膨，央行不樂見新台幣匯率過度貶值，但外資在台灣股匯市殺聲震天，加上亞洲貨幣都在貶，央行現在若要強行阻升，不僅效果不彰，還會白白浪費銀彈。

匯銀主管指出，美元指數昨日飆漲0.63%，熱錢自台、韓等亞洲新興市場大幅流出，韓元單日重挫1.41%，淪「最弱亞幣」，日圓也重貶1.21%，新台幣貶幅0.59%，仍相對穩定。

中央銀行統計，今年來美元指數累計大漲14.2%，日圓、歐元和韓元兌美元貶幅均超過一成，其中，日圓今年累計貶值17.01%，歐元貶值12.15%，韓元貶11.97%，新台幣貶8.9%，人民幣累計貶值7.81%。

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