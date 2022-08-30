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深圳疫情升溫 華強北停業 恐影響部分晶片出貨

記者林宸誼／綜合報導
深圳疫情升溫，中國最大電子市場「華強北」停業。(本報資料照片)
深圳疫情升溫，中國最大電子市場「華強北」停業。(本報資料照片)

中國南方經濟重鎮深圳通報新增11例本土病例，29日起多個地鐵及公車站關閉，羅湖區、福田區部分區域實施臨時管控措施，包括福田區園嶺街道、華強北街道等六個街道，即包括中國最大電子市場「華強北」在內，暫停營業四天，企業一律居家辦公。管控區內，居民原則上足不出戶。

過去一日，深圳出現九例確診及兩例無症狀感染，涉羅湖、福田、龍華及南山四區，以羅湖和福田最多。當局稱正有序開展流調溯源、隔離管控、核酸檢測、醫療救治等工作。

羅湖、福田兩區分別發布通告指，8月29日至9月1日實施臨時管控措施，除按規範定時定點採核酸、採購物資、投放垃圾、緊急就醫外，做到「足不出戶、嚴格居家」。社區嚴格「白名單管理」，非名單人士禁止出入。

所有企業原則上一律居家辦公，暫停生產經營活動。保障居民生活和城市基本運行的公共服務類企業與保障香港供應企業，在做好防控前提下可封閉運營。市內六條地鐵線、24個站即日起停止服務。各街道展開「四天四檢」核酸篩查，居民嚴格落實每日採核酸義務。

據半導體微信公眾號「今日芯聞」報導，「華強北」共有各類專業市場23個，專業市場面積超過深圳全市總量五分之一，支持了全球科技電子產業。

「華強北」再次因疫情按下暫停鍵，或將對供應鏈造成一定影響，在短期內也可能影響部分晶片產能出貨。界面新聞引述「華強北」經銷商稱，將居家辦公四天，期間正常接單，但能否發貨，與商家情況、產品型號有關。

今年3月深圳曾封城一周，公車地鐵停運、社區封閉管理，當時「華強北」也停業。

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