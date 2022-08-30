比亞迪淨利增2倍 大賺36億人民幣

比亞迪股份29日晚間公布今年上半年財報，營收人民幣1506億元，年增65.7%。（新華社資料照片）

比亞迪股份29日晚間公布今年上半年財報，營收 1506億元(人民幣，下同，約218.6億美元)，年增65.7%；淨利潤35.9億元，年增206.3%，主因新能源汽車 銷量屢創歷史新高，市占率大幅提升，品牌影響力持續擴大。

智通財經報導，比亞迪的汽車及汽車相關產品及業務的營收1092.67億元，年增130.3%；手機 部件、組裝及其他產品業務的營收410.7億元，年減4.7%；占集團總收入的比率分別為72.5%和27.2%。

財報提到，根據中汽協數據，上半年集團新能源汽車市占率24.7%，較2021年增長7.5個百分點，在境內新能源汽車市場銷量遙遙領先，並再次問鼎全球新能源汽車銷量冠軍，引領中國自主品牌的崛起。

比亞迪財報表示，在新能源乘用車領域，今年上半年新能源汽車銷量與去年同期相比超過三倍的大幅增長，創下歷史新高。根據乘聯會數據顯示，今年上半年，集團在中國新能源乘用車銷量排行榜前十車型中占得六席，產品供不應求，訂單屢創新高，市場認可度不斷提升，行業地位持續鞏固。

同時，為積極響應國家「雙碳」號召，自今年3月起停止燃油車整車生產，聚焦新能源汽車業務發展，成為全球首家停產燃油車的車企，為新能源汽車行業進入高質量發展階段持續助力。

財報也指出，儘管智慧手機及筆電板塊行業景氣度有所回落，安卓大客戶高階市場需求疲軟，但集團在現有客戶核心產品的整體出貨量仍保持領先市占，加上積極開拓新客戶，尤其在海外大客戶上，集團在組裝及結構件布局已取得突破性進展，滲透率進一步提升，業務規模擴張，推動市占率上升。