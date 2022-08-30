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高油價助攻 中國「3桶油」日賺11億人民幣

記者林宸誼／綜合報導
中國石化今年上半年營收人民幣1.61兆元，年增27.9%；淨利潤人民幣435.3億元，年增10.4%。(新華社資料照片)
中國石化今年上半年營收人民幣1.61兆元，年增27.9%；淨利潤人民幣435.3億元，年增10.4%。(新華社資料照片)

自從中國石化發布今年上半年財報後，至此「三桶油」（中石化、中石油、中海油）上半年財報全部披露完畢，受上半年國際油價大漲背景下，「三桶油」平均每日賺10.93億元(人民幣，下同，約1.58億美元)，較去年同期的日賺6.89億元，增幅超過五成。

在財報亮麗的同時，「三桶油」也透露未來將加速低碳轉型，致力開發新能源。

上海財聯社報導，中國石化今年上半年營收1.61兆元，年增27.9%；淨利潤435.3億元，年增10.4%。中石化將加大在氫能領域的布局，中石化計畫到2025年成為中國最大的氫能公司。

中國國家能源局數據顯示，截至今年6月底，全中國已建成270多座加氫站，其中新疆庫車綠色氫示範項目即將投產，這將加強中石化在中國綠色氫領域的地位，該項目規畫產能每年2萬噸，是全球在建最大的綠色氫項目，也是境內首個萬噸太陽能綠色氫示範項目。

中石油今年上半年營收人民幣1.61兆元，年增34.9%；淨利潤823.91億元，年增55.3%，雙雙創下了歷年同期最好水平。

中石油在財報中提到，未來將加快新能源站一體化布局的新發展，例如加油、太陽能、充換電、氫能等，創新非油業務經營模式，加強合資合作，加快發展汽車服務、餐飲、電子商務，團購等延伸服務，增加效益貢獻。

中海油今年上半年營收人民幣2023.55億元，年增84%；淨利潤718.87億元，年增116%。此次也是中海油在回歸A股上市後的第一份上半年財報，今年4月21日，中國海油在A股主板上市。

中海油提到，將加快綠色低碳體系建設，進一步擴大岸電工程應用範圍，持續降低油氣田開發全過程能耗和碳排放。上半年，中國海洋石油總公司首次在海上平台使用綠色電力，預計年內將消耗1.86億瓩時綠色電力。

石油 營收 利潤

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