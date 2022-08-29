美9月料升息3碼 台幣匯率下測30.5關卡

美國聯準會主席鮑爾 在全球中央銀行年會上再度展現「鷹」姿，美國道瓊指數上周五收盤崩跌1008點，為29日台灣股匯走勢投下震撼彈；匯銀主管指出，若熱錢在台北金融市場持續上演「大逃殺」戲碼，不排除新台幣匯率 本周就有機會下測30.5元關卡。

回顧上周五，全球央行 年會登場前，台股續漲，新台幣匯率仍受熱錢出走拖累，終場貶值2.4分，收在30.218元，總成交量萎縮至11.745億美元。

匯銀主管指出，鮑爾在全球央行年會上表明將繼續對抗通膨，就算犧牲經濟成長也在所不惜，徹底澆熄市場預期Fed貨幣政策在明年可能轉向的指望；而聯準會9月激烈升息3碼，恐引發熱錢大幅撤出，將促使包括新台幣在內的主要亞洲貨幣持續朝貶值方向走，最快本周就有機會下測30.5元。

Fed下次政策會議在9月召開，期貨市場最新反映屆時升息3碼的機率為60%，升息2碼的機率為40%。資深匯銀主管說，相較於聯準會展現抗通膨決心，台灣央行的升息步調勢必遠遠落後美國，在美台利差持續擴大下，易助長資金流出風潮，導致新台幣匯率貶勢日益加重。

截至上周五，美元指數今（2022）年累計升值13.49%，非美貨幣走勢全盤皆墨，其中，新台幣兌美元貶值8.37%，較主要貿易對手國貨幣韓元的貶幅10.7%穩定。

鮑爾在Fed傑克森洞年會上表示，Fed必須繼續提高利率，並保持高利率直到通膨得到控制。他首度展現不惜代價壓抑通膨的決心：「降低通膨是要付出不幸的成本，但若不能重拾物價穩定，引來的痛苦會更重。」鮑爾一席話導致美股大跳水，道瓊指數終場崩跌1,008點，跌幅3%，創5月以來最大單日跌幅。

央行總裁楊金龍在第2季理監事會議會後記者會上表示，當前國內通膨率居高，主要是因進口原物料價格上漲，而新台幣貶值雖影響國內通膨，但尚屬有限。

根據主計總處資料顯示，今年前七月新台幣對美元匯率較去年同期貶值，以新台幣計價進口物價漲幅17.77%，相較以美元計價之漲幅14.66%略高，主要就是受到新台幣匯率貶值的影響。