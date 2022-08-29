中國太陽能巨頭 晶科大採購多晶矽 金額逾148億美元

中國太陽能巨頭「晶科能源」公告重大採購合約，將向新特能源採購33.6萬噸原生多晶矽，採購金額達人民幣1020億元（約148.45億美元），堪稱「超級大單」。據各大廠的上半年業績公告，晶科能源組件出貨量排名全球第一。同時，在晶科發布的2022年中報顯示，全年有較強信心完成35-40GW（百萬千瓦）的組件出貨目標。

晶科能源為老牌太陽能組件龍頭。中國太陽能行業協會數據顯示，2016至2019年期間，晶科能源連續四年獲得全球太陽能組件出貨量第一名。

晶科稱，本次長單採購合同的簽訂，有利於保障其多晶矽的長期穩定供應。

此外，晶科半年報中還提及，公司主營收 入人民幣334.07億元，年增112.44%；歸母淨利潤 9.05億元，年增60.14%。報告期內，晶科能源共向全球發送了18.92GW太陽能產品，年增79%，其中組件約18.21GW。蟬聯出貨量全球第一寶座，再創歷史新高。

晶科能源表示，上半年由於全球市場需求旺盛，加上公司發揮全球化布局、本土化經營的戰略優勢，太陽能組件出貨量大幅增加。他們提到，垂直一體化能力是太陽能企業參與未來競爭的必備能力。上半年，公司在做大產能規模的基礎上，有選擇地做強先進產能。

晶科也預告接下來兩季的出貨情況，其中，今年第三季組件出貨預期為9-10GW；未來將繼續向著10GW的N型產品出貨目標穩步邁進。

多晶矽為全球太陽能電池主要材料，目前全球太陽能多晶矽有八成來自中國。中國有色金屬工業協會矽業分會常務副會長、有色金屬技術經濟研究院院長林如海曾預計，2022年中國多晶矽產能將達到每年119萬噸，全球占比將繼續提升至88.3%。