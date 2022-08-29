新能源車大會 中國憂產業斷點堵點 衝擊供應鏈

2022世界新能源汽車大會在北京、海南兩地以線上、線下相結合的方式召開，圖為參觀者在觀看一台可換電池新能源汽車的換電演示。 （新華社）

全球新能源汽車 車市今年不平靜，先是「晶片 荒」，再來「晶片價格雪崩」，不過，2022年世界新能源汽車大會統計，中國新能源汽車上半年銷量達到260萬輛，占全球銷量六成以上。大會主席，中國全國政協副主席萬鋼指出，當前新能源產業供應鏈 仍出現「斷點」和「堵點」，包括鋰、鈷、鎳價格猛漲、供應不足，晶片短缺局面還未完全緩解。

世界新能源汽車大會統計，截至2021年底，全球新能源汽車累計銷量突破1,600萬輛，中國占逾50%；2021年全球新能源汽車銷量超過650萬輛，而中國市場銷量達到352.1萬輛。中國國務院總理李克強致賀信表示，中國是汽車生產和消費大國，新能源汽車產業已進入全面市場化拓展期。

不過，萬鋼指出，新能源產業鏈供應鏈當前仍出現鋰、鈷、鎳價格猛漲、供應不足，晶片短缺局面還未完全緩解、基礎設施相對落後與區域發展不均等問題。

萬鋼認為，與新能源汽車高速增長的態勢相比，相關基礎設施建設如充電站、換電站、家庭網絡、車路協同等仍顯得相對落後。此外，新能源汽車區域發展不均，市場潛力未得到充分發掘，目前主要還是在東部和南部大部分領域，廣袤東北、西北發展遠遠不足。

面對全球晶片荒遲遲無解，晶片價格雪崩又山雨欲來，車規晶片企業芯馳科技聯合創始人、董事長張強表示，近日部分車用晶片價格雖有一定回落，但也只是「從非常不理性的價格回歸至稍理性的價格區間」。他認為，車企仍將面臨較長時間的晶片供應問題。張強表示，目前價格大跌的是消費類晶片，而非汽車晶片。

此外，產業大老也提醒中國要加緊腳步研究碳足跡的問題。寧德時代董事長曾毓群稱，國外針對動力電池碳足跡的標準、政策、法規的研究正加快推動。電池產品的碳屬性，已成為歐美下一步監控的重點，而中國作為電池生產大國，在電池碳足跡的研究已明顯落後。因此他認為，應進一步完善電池回收利用政策，為電池企業大規模使用再生材料生產新電池提供政策保障。