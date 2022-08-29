委外代工+自己造車 小米打造電動車兩路並進2024量產

小米汽車大事記 製表／林茂仁

小米 集團打造電動汽車 傳出兩個方案，一個是委外代工，正與北汽集團商討合作代工生產電動汽車，另一個是自己造車，擬收購北京 現代二號工廠，以拿到生產汽車的許可證，目標都是在2024年量產電動汽車。

小米造車消息不斷，但最大問題是小米遲遲拿不到官方的生產許可證，小米擬出兩個方案，一個是找一家有許可證的車廠委託該車廠代工，另一個就是收購有許可證的工廠，拿到生產許可證後自己生產。

彭博報導，目前小米正在研究這兩個方案，其中，小米購買北京現代二廠股權，該廠持有在中國生產汽車的許可證，但北京現代第二工廠較為老舊，需要重大升級以生產電動車，由於小米取得獨立生產汽車許可證有所延誤，因此雙方正積極洽談收購案。

財聯社報導，小米正在與北汽集團商談製造電動車事宜，可能由北汽集團旗下的北汽新能源位於青島萊西的生產基地來代工生產，北汽集團成立於1958年，旗下擁有北京汽車、昌河汽車、北汽新能源、北京現代、北京奔馳等知名企業與研發機構。

另外，小米汽車於8月17日被曝已敲定兩家主力電池供應商，分別為寧德時代和比亞迪旗下的弗迪電池，兩家電池公司均是新能源領域頭部電池大廠。

而在8月11日的雷軍年度演講上，小米公布自動駕駛技術路面測試的實拍影片，並表示小米自動駕駛技術已進入測試階段，第一期規畫140輛測試車，將陸續在全大陸進行測試。

小米集團在去年3月30日宣布，將造車提上日程，初始投資額為人民幣100億元（約14.55億美元），預計在未來十年內將投資100億美元。

小米去年11月底就與北京經濟技術開發區管理委員會簽署合約，要在亦莊建設汽車業務總部基地、銷售及研發總部，並將建設一個年產30萬輛的汽車工廠，該工廠將分兩期建設，一期和二期年產能各15萬輛，但之後卻遲遲沒有進一步進度，顯然造車許可證尚未拿到，讓小米擬定委外代工及收購車廠的兩個方案進行。