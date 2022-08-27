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台積電大量採用EUV設備超耗能 遭點名吃電怪獸

記者簡永祥／綜合報導
台積電切入半導體先進製程，大量採用更耗電的極紫外光（EUV）設備，被國際媒體預測，台積電2025年將使用台灣百分之12.5的能源。（本報資料照片）
台積電切入半導體先進製程，大量採用更耗電的極紫外光（EUV）設備，被國際媒體預測，台積電2025年將使用台灣百分之12.5的能源。（本報資料照片）

台積電切入半導體先進製程，大量採用更耗電的極紫外光（EUV）設備，被國際媒體預測，台積電2025年將使用台灣整體能源的12.5%，儼然已成為吃電怪獸，更恐成為台灣缺電的沉重包袱。台積電26日鄭重聲明，台積電致力優化製程能源使用效率，生產更先進、更具能源效率及更環保的產品，根據工研院模型分析研究指出，台積電每用一度電，能為全球省四度電。

台積電還表示，已訂定全球營運100%使用再生能源，以及2050淨零排放的長期目標，透過積極洽購再生能源，期盼以實際行動支持再生能源產業及相關技術在台灣蓬勃發展，並帶動產業採用效應，實現綠色製造的承諾。

根據彭博商業周刊指出，台積電由於安裝艾司摩爾（ASML）的極紫外光微影設備（EUV），耗電量將狂增，每台估計耗電約一ＭＷ（百萬瓦），大約是前幾代設備的十倍以上。台積電目前擁有超過80台EUV，並且還在安裝新一代設備，預計到2025年，台灣的「護國神山」將占全台整體能源消耗的12.5%，換句話說，將吃掉台灣八分之一的能源，遠高於2020年時的大約6%，足足翻了一倍多。

台積電目前採用全球最耗電半導體設備數量最多者，彭博商業周刊提到，台積電已儼然成為吃電大怪獸，令許多人感到憂心。並引述環保組織綠色和平（Greenpeace）氣候能源專案主任鄭楚忻的觀點，強調台灣「缺電必然發生」，其他行業將受到影響。

報導更進一步引述中央大學教授梁啟源說法，指出除非晶片製造商自己蓋電廠，否則台灣恐怕養不起半導體業。且美光科技也計畫在台中廠使用至少一台EUV。其餘半導體廠南亞科也規畫未來先進製程也導入EUV機台，不過估計要到2026年之後。

台積電26日回應報導提出聲明表示，台積電持續推進半導體高階製程技術，生產更先進、更具能源效率及更環保的產品，為地球永續發展盡一份心力，並引用工研院模型推導分析結果，台積公司每使用一度生產用電，能為全球減省四度電。

台積電並強調，除積極協助生產低耗能、高效率產品外，也積極投入綠色製造，落實節能減碳相關作為，包括致力優化製程能源使用效率，同時和機台設備商合作開發新的節能行動方案。

台積電表示，2021年累計超過159項節能方案通過驗證並導入新建廠區，持續邁向2030年平均機台設備節能效益20%的永續目標。此外，台積也積極尋找節能機會，2021年執行八大類共499項電力節能措施，新增年節電量7億度，相當於減少35萬公噸二氧化碳排放。

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