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中集收購馬士基子公司 美司法部以市場過度集中喊停

記者黃雅慧／綜合報導

中國中集集團（CIMC）公告，收購丹麥馬士基（Maersk）冷凍櫃子公司MCI的交易案，因「重大監管挑戰」確定告吹。綜合媒體報導，美國司法部以市場過度集中為由阻止交易。美司法部表示，因兩家公司位列全球四大冷凍櫃供應商之一，如果合併案成功，將使中國國有控股企業取得對全球90%保溫箱與冷藏貨櫃供應的控制權。合併會導致市場過度集中，並操控在陸資手上。中集原本打的如意算盤是，交易成功後，中集集團將成為全球最大的貨櫃生產商，並接管馬士基貨櫃工業公司人員和資產，包括在中國青島的冷凍櫃製造工廠及在丹麥廷列夫的研發和測試設施。而馬士基集團則全面退出貨櫃製造業。

但人算不如天算，美國司法部反壟斷部門副部長Jonathan Kanter指出，這類併購案可能導致「價格上漲、品質下降，並降低全球供應鏈的強韌度」，也使得中集集團在已高度集中的產業占據更優勢的地位，並淘汰有創新能力和競爭力的MCI。此外，德國負責「反限制競爭法」落實的聯邦卡特爾辦公室在去年12月曾透露，對此併購案展開調查。

中集集團與馬士基於去年9月27日簽署了收購協議，買下馬士基集團旗下的冷鏈貨櫃業務MCI 100%股權，交易對價約為10.838億美元。MCI包含丹麥馬士基工業公司、青島馬士基貨櫃工業公司等兩家實體公司。

據海運新聞網報導，針對併購案告吹。中集集團表示，合併案審查面臨較大不確定性，儘管雙方盡力，但在綜合審慎評估後決定終止交易，並宣稱這次交易終止不會給該集團主業務帶來不利影響，未來將專注發展冷鏈業務；而馬士基首席財務官Patrick Jany則表達，儘管所有相關單位都做出努力，但交易仍無法推進，對此感到遺憾，未來將綜合評估確保MCI長期發展。

司法部 供應鏈 德國

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