台景氣燈號連五綠下探2020年8月以來新低 擴張放緩

國發會26日發布7月景氣燈號，因景氣領先、同時指標續呈下跌，景氣對策信號綜合判斷分數較6月一口氣減少三分，下探二年來新低。（本報資料照片）

台灣國發會26日發布7月景氣燈號，因景氣領先、同時指標續呈下跌，景氣對策信號綜合判斷分數為24分，較6月一口氣減少三分，下探二年來新低，連續五個月亮出「景氣穩定」的綠燈，雖然景氣尚未反轉，但擴張力道又再進一步放緩，若跌到22分就會掉到代表景氣轉向的黃藍燈。

國發會經濟發展處專門委員林慈芳指出，今年6月以來到8月，國際各項經濟因素並沒有比較好，許多主要預測機構也紛紛下修經濟成長率預測，需持續關注國際情勢變化。

8月能否續亮綠燈？這次國發會態度轉趨保守。林慈芳表示，全球高通膨和貿易量持續疲軟，都可能影響出口成長，接下來確實存在較大不確定因素。加上俄烏戰爭遲未落幕、主要國家採取升息政策、全球經濟成長動能走弱，及世界貿易組織（WTO）示警全球商品貿易量放緩，這些都是接下來我國外貿可能面臨的挑戰，是否能維持綠燈還要再觀察。

景氣燈號綜合判斷分數下探2020年8月來新低，距代表景氣「趨弱」的黃藍燈僅剩二分差距，下半年出口又面臨諸多不確定性，媒體關切這是否意味景氣將反轉向下，甚至衰退。對此，林慈芳回應，景氣擴張力道是有在放緩，但仍有支撐，「還沒到（衰退）那一步」。

林慈芳強調，觀察8月表現，各個面向正、負面都有，但內需明顯提升且民間消費持續回溫，將有助於台灣經濟成長率的穩健成長，又加上下半年消費性電子商品將陸續上市，有助於提振出口及生產，投資 面則有三大投資方案挹注。另外，又有交通部觀光 局推動國旅補助，這些都會帶來支撐。

林慈芳也引用主計總處8月中旬發布的經濟預測，指出主計總處雖然下修全年經濟成長率至3.76%，但預估今年第三季經濟成長率為4.71%，是全年較高的水準，顯見經濟前景並不悲觀。