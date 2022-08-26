北京援平台經濟 中概科技股飆漲

中國將出台措施支援民營企業、平台經濟發展，在香港上市的中概科技股25日大爆發。（取材自新華網）

中國國務院 總理李克強24日主持召開國務院常務會議，在落實穩經濟一攬子政策同時，再實施19項接續政策。其中會議還提到，將出台措施支援民營企業、平台經濟發展。對此，資本市場反應激烈，25日下午港股開盤，主要指數 均開高走高，其中以新經濟網科股為主的恒生科技指數大漲6.01％作收。

第一財經引述業內人士認為，去年以來，從「加強監管」到「實施常態化監管」，再到明確提出「支持發展」，伴隨平台經濟專項整改完成，平台經濟的發展已經進入良性循環階段，如何進一步提振市場信心，為平台企業競爭更良好的治理環境，發揮其在促進就業、穩經濟大盤的積極作用將是下一步出台政策的重點。

在香港上市的中概科技股25日大爆發，京東集團收漲11％，嗶哩嗶哩收漲10.26％，百度 集團漲9.16％，阿里巴巴漲8.75％，美團及京東健康漲超8％，蔚來漲超7％，快手漲6.88％，騰訊控股漲4.84％。

四川大學法學院創新與競爭法研究中心主任袁嘉表示，國常會此次召開的背景和主題是穩經濟和加固經濟恢復發展基礎，特別點名要出台措施支援民營企業、平台經濟發展，證明平台經濟是經濟恢復發展的重要基礎。

中泰國際認為，中國網路巨頭對今年收入增長的預期持較謹慎態度，會繼續增加營運效率，出清非核心業務。據該機構觀察，近期市場開始上調恒生科技指數的每股盈利預測，科技指數的盈利底大概已在今年5月出現。該機構表示，互聯網板塊目前的估值不高，盈利可望進入拐點，具中長期投資價值。