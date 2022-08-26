中免上市募資158.9億港元 今年港股最大案

中國最大免稅店業者中國中免公司25日在港股上市，成功募資港幣158.9億元。(中新社資料照片)

中國大陸最大免稅店業者中國中免公司25日在港股上市，成功募資158.9億元(港幣，下同，約20.3億美元)，一舉超越天齊鋰業日前的港幣130億元的募資額，成為今年港股最大IPO案。港股昨天受到颱風影響，延至下午才開盤交易，中免公司昨天一開盤就跌破發行價港幣158元，跌幅高達24%，但在特定買盤進場下，終場收在平盤價港幣158元。

21世紀經濟報導，中免已連續五年位居中國大陸免稅運營商行業第一，市占率高達86%。全球受新冠疫情 衝擊，各大機場 免稅店業績一落千丈，但中免在2021年依舊佔據全球旅遊零售行業24.6%的市場占有率，按銷售收入計算，中免全球排名在2020年及2021年連續兩年位列全球第一。

中免此次港股上市募到的資金用於投資 主要機場的約八間免稅店及約20間其他口岸免稅店、有稅旅遊零售項目和離島店及市內免稅店等項目，同時拓展海外通路，選擇性收購海外旅遊零售運營商，升級資訊技術系統，全面夯實全球免稅店第一名的地位。

中免早在2009年10月就登陸上交所A股，但中免在港股上市卻是一波三折，原本去年11月就通過港交所聆訊，但是因為受新冠疫情等因素影響，公司決定暫緩港股上市，直到今年6月底再次提出上市申請案，由中金公司和瑞銀集團兩大巨頭聯席保薦，僅用一個月時間就順利完成港股發行，成為又一家「A+H」股兩地上市的行業龍頭公司。

北京某頭部券商分析，中免在港股已經折價發行，但首日仍然出現破發，主要原因還是疫情影響下的業績承壓，當前全球旅遊行業上下游市場均處於整體低迷行情，同時伴隨地緣政治、經濟形勢加劇震盪，全球資本市場投資者仍未恢復信心。