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中免上市募資158.9億港元 今年港股最大案

記者林茂仁／綜合報導
中國最大免稅店業者中國中免公司25日在港股上市，成功募資港幣158.9億元。(中新社資料照片)
中國最大免稅店業者中國中免公司25日在港股上市，成功募資港幣158.9億元。(中新社資料照片)

中國大陸最大免稅店業者中國中免公司25日在港股上市，成功募資158.9億元(港幣，下同，約20.3億美元)，一舉超越天齊鋰業日前的港幣130億元的募資額，成為今年港股最大IPO案。港股昨天受到颱風影響，延至下午才開盤交易，中免公司昨天一開盤就跌破發行價港幣158元，跌幅高達24%，但在特定買盤進場下，終場收在平盤價港幣158元。

21世紀經濟報導，中免已連續五年位居中國大陸免稅運營商行業第一，市占率高達86%。全球受新冠疫情衝擊，各大機場免稅店業績一落千丈，但中免在2021年依舊佔據全球旅遊零售行業24.6%的市場占有率，按銷售收入計算，中免全球排名在2020年及2021年連續兩年位列全球第一。

中免此次港股上市募到的資金用於投資主要機場的約八間免稅店及約20間其他口岸免稅店、有稅旅遊零售項目和離島店及市內免稅店等項目，同時拓展海外通路，選擇性收購海外旅遊零售運營商，升級資訊技術系統，全面夯實全球免稅店第一名的地位。

中免早在2009年10月就登陸上交所A股，但中免在港股上市卻是一波三折，原本去年11月就通過港交所聆訊，但是因為受新冠疫情等因素影響，公司決定暫緩港股上市，直到今年6月底再次提出上市申請案，由中金公司和瑞銀集團兩大巨頭聯席保薦，僅用一個月時間就順利完成港股發行，成為又一家「A+H」股兩地上市的行業龍頭公司。

北京某頭部券商分析，中免在港股已經折價發行，但首日仍然出現破發，主要原因還是疫情影響下的業績承壓，當前全球旅遊行業上下游市場均處於整體低迷行情，同時伴隨地緣政治、經濟形勢加劇震盪，全球資本市場投資者仍未恢復信心。

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