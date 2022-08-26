人行警告銀行別拋售人民幣 否則將「窗口指導」

北京官方難以坐視人民幣貶勢，因此力穩外匯，人行警告銀行勿拋售人民幣、大買美元，否則將「窗口指導」。(本報資料照片)

人民幣匯率 跌跌不休，甚至貶創兩年新低。不過，據路透報導，北京 難以坐視人民幣貶勢，因此力穩外匯，人行警告銀行勿拋售人民幣、大買美元，否則將「窗口指導」。24日午盤收盤，人民幣對美元在岸價收報6.8503元，升151個基點，人民幣逐現回穩態勢。

窗口指導（window guidance）是人行勸諭式監管，影響商業銀行的非強制性手段。

北京官方24日開出的人民幣對美元中間價為6.8536元，較上日跌148個基點。交易員指出，中間價明顯強於市場預期，這意味著監管層有意釋放維穩訊號，不希望在強勢美元帶動下，人民幣過快貶值。此外，也有交易員認為，相較於有意引導貶值促進出口，中國監管層估計更在意貶值速度和節奏。中國外匯局表示，中國外匯市場表現出較強韌性。貨物貿易呈現較高順差，實際利用外資保持增長，持續發揮穩定跨境資金流動和外匯市場的基本盤作用。

同時，8月以來境外投資 者總體淨買入中國證券，體現人民幣資產長期投資價值。該局稱，當前中國外匯市場主體參與更趨理性，保持「逢高結匯」的交易模式，匯率預期平穩，有助於人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。

自15日人行下調中期借貸便利（MLF）利率以來，人民幣對美元連續走弱，23日，人民幣對美元匯率在在岸和離岸市場一度分別跌破6.86和6.88關口。近七個交易日離岸人民幣匯率貶值超過1200個基點，在岸人民幣匯率一度貶值超過1000個基點，累計貶值接近1.8%。專家認為，人民幣此波貶值的主因還是強勢美元。中國外匯投資研究院副院長趙慶明表示，目前整個全球外匯市場呈現美元強、非美弱的格局，作為主要非美貨幣的人民幣，不可能獨善其身。

此外，有分析認為，人民幣相對穩定，不會重現如第2季快速貶值行情。民生銀行首席經濟學家溫彬認為人民幣相較其他貨幣穩定。截至23日，美元指數較11日升3.27%，同期歐元貶3.41%，英鎊貶3.02%，日元貶2.82%，在岸人民幣貶1.67%，離岸人民幣貶1.64%。