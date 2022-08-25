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中國高端手機愈貴愈好賣 400美元以上機款銷量逆勢擴張

記者葉文義／綜合報導
2022年第2季中國高端智慧手機市占率，vivo占13％；圖為vivo雙晶片旗艦手機vivo X80。（圖：vivo提供）
2022年第2季中國高端智慧手機市占率，vivo占13％；圖為vivo雙晶片旗艦手機vivo X80。（圖：vivo提供）

市調機構Counterpoint最新報告顯示，今年第2季中國高端智慧手機（批發價400美元及以上）市場逆勢擴張，從2021年第2季占比31％升至2022年第2季的33％。顯示即使中國經濟趨緩背景下，還是有不少消費者願意購買價格較高的智慧手機。也就是說，在中國愈貴的高端智慧型手機賣的愈好。

資料顯示，2022年第2季中國高端智慧手機市占前六位分別為蘋果占46％、vivo占13％、華為占11％、榮耀占9％、小米占8％、OPPO占8％。前六大手機廠商占據整個高端市場95％。令人驚豔的是，vivo銷量年增91％，第2季占比較去年同期增加7個百分點，成功取代華為首次擠入第二位。

從第2季整體情況看，因受到疫情、國際政經局勢等因素影響，中國高端智慧手機銷量整體下降了10％，但低於整體手機市場14％的跌幅。且高端智慧手機市場銷量在整體銷量占比提升2個百分點，意味著高端市場受到用戶需求減弱的影響較小。

科技網站雷科技分析，在2021年第2季，蘋果已占據中國高端智慧手機市場43％的市占，主要得益於iPhone 13系列在中國的超高銷量，今年市占再增長3％。而iPhone 14系列將在今年9月才正式上市，不難預測，蘋果有可能將在明年達成中國高端智慧手機市占過半的新里程碑。

Countpoint對高端智慧手機的定義為「400美元以上」，其中400至599美元為「準高端 （Affordable Premium）」，600至799美元是「高端」， 800美元以上為「旗艦高端 」。

與整體手機市場出貨量下滑大相逕庭的是，Countpoint資料顯示，1,000 美元以上的旗艦高端市場占整體高端市場的20％，較去年增長12個百分點，這也是蘋果優勢價位。而這部分，今年只有少數品牌擁有與之匹配的機型，如蘋果iPhone 13 Pro Max和vivo的X Fold。

其中蘋果在該細分市場（1000美元以上的旗艦高端）大幅增長147％，在中國市場相對式微的三星也取得年增133％好成績。分析師表示，因為三星在中國市場上市折疊螢幕產品陣容使三星在高端領域占據一定市場，這可能預示三星將在中國復甦。

有分析認為，蘋果和三星增長均受益華為的「跌落」及消費者購買意向趨向高端手機轉變。事實上，在華為因一些不可抗因素逐漸退出高端智慧手機市場後，不少廠商都做出衝刺高端嘗試。

智慧型手機 蘋果 三星

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