中國房企財報 上半年業績暴跌 業界料「金九銀十」難有起色

中國房地產業界悲觀預測，即將來臨的「金九銀十」傳統旺季，不會有超預期行情。（取材自微博）

中國Ａ股公司近日密集發布半年報，上市房企業績集體暴跌。據不完全統計，已有超過50家房企出現虧損或預虧，沒虧損的也不好過，龍頭企業同樣獲利大減。分析指出，中國房企普遍正遭遇銷售不振、資產減值計提規模增加、外匯波動造成匯兌損失等困境。業界悲觀預測，即將來臨的「金九銀十」傳統旺季，不會有超預期行情，樓價在房企加大促銷下，更有下跌空間。

俗稱「金九銀十」的傳統旺季即將來臨，58安居客房產研究院分院院長張波指出，中國全國政策層面推動樓市企穩的方向明確，房貸利率 不斷下行，更是樓市利好的直接體現。但從供給端看，房企生存壓力仍偏大，資金壓力未明顯緩解，從需求端看，多數買家的信心未恢復，9月至10月很難有超預期的表現。

其中，已引河南 國資入股的建業地產預計上半年虧損人民幣50億元至60億元（約7.3億美元至8.7億美元）規模最大。虧損規模同樣驚人的四川房企藍光發展2021年虧掉超過人民幣百億元，今年上半年再度預計淨虧人民幣46億元（約6.7億美元）；福建房企陽光城預計上半年淨損人民幣35億至45億元（約5.1億美元至6.5億美元）。

放眼望去，A股上市房企獲利暴跌已成行業常態。此輪出現債務危機的房企如建業地產、正榮地產、泰禾集團、藍光發展、金科股份、陽光城等，都不可避免陷入虧損深淵；狀況稍好的房企如碧桂園、綠地控股、招商蛇口，也相繼出現獲利暴跌。

碧桂園上半年以人民幣2469.9億元（約361.2億美元）銷售額排名中國房企第一，不過該公司日前發布預警公告，上半年核心淨利潤 人民幣45億至50億元（約6.5億美元至7.3億美元），股東應占淨利人民幣2億至10億元（約2925萬美元至1.4億美元），而2021年同期碧桂園的淨利達人民幣150億元（約21.9億美元），今年獲利慘遭滑鐵盧。

與此同時，國資房企遠洋集團也罕見淨損人民幣8.8億元。頭部房企招商蛇口預計上半年淨利人民幣15億至21億元（約2.1億美元至3億美元），年減幅達到50.6％至64.71％；綠地控股上半年淨利人民幣42.01億元（約6.1億美元），年減幅也達48.98％。

此外，旭輝控股、時代中國、雅居樂、禹州集團、中梁控股、合景泰富等多家規模房企，淨利均有不同程度下滑，其中，禹州集團、時代中國淨利減幅均超過90％，合景泰富淨利跌幅逾80％，中梁控股淨利跌幅超過60％。

銷售業績、交付規模下滑，是房企遭遇獲利滑鐵盧的主因。統計顯示，上半年 中國銷售額前100房企平均銷售均值人民幣356.4億元（約52.1億美元），年減48.6％；銷售金額跌破人民幣千億房企九家，較去年同期19家減少十家。

房企降價甩賣也影響利潤。據中指研究院統計發現，2022年上半年，銷售額排名前20的房企中，有12家的銷售均價都出現不同程度的下跌，降價幅度超過10％的房企有四家，分別是碧桂園下跌15.6％，綠城中國下跌10.2％，綠地控股下跌11.7％，金科集團跌幅最大，為21.9％。房企降價甩賣情況還在持續，該行業整體利潤將持續承壓。