全球首創 鴻海推機器人整合平台

鴻海和凌華合資成立的法博智能移動展出「企業級機器人管理平台」，未來可望導入鴻海旗下燈塔工廠進行使用。（圖：法博智能提供）

鴻海 集團智慧製造布局大躍進，旗下法博智能移動24日宣布推出自主移動機器人（AMR）與群機自主解決方案（Swarm Autonomy ），是全球第一家以跨品牌系統整合為核心的「企業級機器人管理平台」，將陸續導入面板廠、鴻海的燈塔工廠，並將配合集團規畫，不排除導入鴻海全球的電動車 工廠。

法博智能是由鴻海和凌華合資成立，昨天首度參加「台北國際自動化工業大展」，宣布其獨家軟硬整合的群機自主解決方案展開落地服務。

法博智能總經理陳家榜表示，群機自主解決方案的特色，就是可以跨品牌、跨系統、跨設備、跨任務、跨環境。簡單來說，不論你使用哪一家品牌的機器人或設備，群機自主就是可以讓新舊、或是不同品牌的機器人與設備，互相溝通、協作、備援，打破過去新舊機器人無法整合的困境，也打破需要耗時、昂貴、客製化的解決方案，才能導入AMR的迷思。

舉例來說，就像兩台掃地機器人，可以自主溝通，各打掃房子的一半空間，如果有一台突然壞掉，或是又加入一台，都可以自行分工協作，不需要重新設定，這就是群機自主。

友達四代廠已經導入群機自主解決方案，把友達的AMR與法博智能的AMR整合在一起，可以節省33%的設備使用率，並可達成原有的產量，解決舊有工廠無法智慧化的痛點。

陳家榜說，AMR是由鴻海E事業群協助製造生產以及供應鏈管理，凌華則提供AMR控制器，以及標準即時資料傳輸架構 （DDS） 分散通訊技術，法博智能則專注品牌行銷。

除了AMR硬體外，群機自主解決方案是一個機器人管理平台，陳家榜表示，軟體平台的業務則會以訂閱制為主，目標是年底前看到業績貢獻。他說，目前已經接洽不少訂單，預計9月量產，初期將先導入鴻海集團及面板大廠，其他產業應用陸續發酵，明年業績將能顯著成長。

在市場方面，陳家榜指出，現階段市場規畫，會以台灣、亞太區為主，因為這是全球的製造中心，而歐洲最大的製造業則是汽車業，車廠對於搬運物流需求龐大，是AMR的潛在商機。

鴻海目前積極發展電動車，除美國的俄亥俄州 廠外，後續在泰國、印尼，甚至是印度都有規畫，評估設立電動車廠，陳家榜認為，未來將配合集團規畫，不排除將AMR導入電動車工廠。