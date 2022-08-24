中國刺激消費 推「金九銀十」和中秋節系列促銷活動

受疫情 及旱情影響，中國各地消費復甦又遇阻力。中國商務部 23日宣布，將圍繞「金九銀十」和中秋節、中國國慶等節日展開2022秋季全國消費促進月活動。在地方層面，上海、重慶、深圳等地也將分別推出系列活動，希望提振消費市場信心，並促進消費持續恢復。

今年以來，中國餐飲、文旅等服務消費受到疫情較大影響。中國商務部副部長盛秋平表示，隨著疫情防控及相關支持消費政策見效，目前消費正加快恢復。他指出，7月中國餐飲收入年減1.5％，降幅比6月收窄2.5個百分點，比5月收窄19.6個百分點；7月電影票房收入年增8.6％，為今年首次正增長；7月鐵路旅客發送量日均量也較前月增長30.9％。

不過近期旱情衝擊用電，上海外灘「關燈」省電，重慶還大幅削減商場營業時間，對居民消費形成阻力。

對此，商務部組織各地將推出一系列促消費活動，包括舉辦全國消費促進月、中國國際酒類博覽會、國際食品餐飲博覽會、2022國際消費季、北京服貿會等各項活動，推動消費繼續成為經濟主拉動力。

在地方層面，上海、重慶、深圳等地分別啟動上海第三屆55購物節、2022不夜重慶生活節、2022深圳購物季等活動，這些都是地方促消費重頭戲。

實際上，2022國際消費季暨上海五五購物節已經啟動，廣州亦啟動「中華美食薈」，杭州啟動「家電消費季」。同時，結合汽車 消費政策和家電消費政策，商務部結合各地展開「百城聯動汽車消費季」等重點活動。