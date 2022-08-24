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上海二手豪宅搶購 價漲量縮 每平米逾4.6萬美元

記者林宸誼／綜合報導
上海復工復產後，二手豪宅「搶購」、「暴漲」甚囂塵上。（新華社）
上海復工復產後，二手豪宅「搶購」、「暴漲」甚囂塵上。（新華社）

上海復工復產後，二手豪宅「搶購」、「暴漲」甚囂塵上，市中心的的翠湖天地成交單價為例，已超過每平方米人民幣32萬元（約4.6萬美元），而2020年單價是每平方米人民幣16萬到18萬元區間（約2.3萬-2.6萬美元之間），兩年間漲翻倍，但市場人士透露，二手豪宅的交易熱度其實在下降。

每日經濟新聞報導，隨著上海貝殼公開二手房成交數據，關於豪宅的成交紀錄終於掀開神秘面紗，市區高階住宅單價超越每平方米人民幣30萬元（約4.3萬美元）大關、總價動輒半個「小目標」（意指人民幣1億元），但成交量遠未及「逆市熱銷」。

而外環郊區次新房也讓不少人心驚，外環外TOD天薈二手房單價一舉衝破每平方米人民幣14萬元（約2萬美元）；市區老破小並沒有在怨聲中掉價，反而保持住每平方米人民幣「7萬+」單價，甚至有所上漲。

綠城黃浦灣今年7月的低樓層成交單價超過每平方米人民幣22萬元（約3.2萬美元），而2020年成交的一套單價約每平方米人民幣13.7萬元（約2萬美元）。再拉長時間線，2016、2017年間成交的數套價格在每平方米人民幣8萬到12萬元（約1.1萬-1.7萬美元之間），且成交周期多超過1000天。

許多人質疑成交價格有「包裝」之嫌，但幾位熱衷買房賣房的達人都表示，在成交紀錄裡看到過自己親友房屋的紀錄，價格、房型、成交時間都符合。

上海鏈家指出，目前沒有發現「虛假成交」的情況。一方面，房產交易的造假成本很高，例如稅費、購房資質、房屋交易年限等；另一方面，按照「交易不成佣金全退」這一安心服務承諾條款，一旦上下家解除交易，鏈家將立刻退還佣金，並刪除該房源的成交記錄。

從成交價格看，上海作為一線城市，對於高階住宅的供求仍然高度活躍，但拉長時間跨度來看，二手豪宅的熱度其實在下降。

上海鏈家方面指出，今年前七個月，二手房成交中，人民幣2000萬元（約292.6萬美元）以上住宅成交套數569套，占總成交的0.74%；新房成交中，人民幣2000萬元以上住宅成交套數2164套，占總成交的4.97%。高階住宅在全市場的成交占比並不高。

與去年同期相比來看，人民幣2000萬元以上二手房成交年減50.4%，人民幣2000萬元以上新房成交年增25.7%。主要原因一是新房市場近兩年高階住宅供應量增加，使得成交也相應增加；二是對於總價高的房源，購房者更願意購買新房。

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