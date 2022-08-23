我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：川普曾保留超過300份國安、情報相關機密文件

NASA準備就緒 「阿提米絲1號」任務29日升空

任正非：全球經濟將衰退 華為要以「活下來」為綱領

記者黃雅慧／即時報導
華為創辦人任正非在一份華為內部論壇一篇文章提到，華為當前要以活下去為綱領。（美聯社）
華為創辦人任正非在一份華為內部論壇一篇文章提到，華為當前要以活下去為綱領。（美聯社）

面對全球經濟增長下行風險，華為創始人任正非提出示警。據第一財經報導，任正非在華為內部論壇22日上線的一篇名為《整個公司的經營方針要從追求規模轉向追求利潤和現金流》文章中提到，全球經濟將面臨衰退，因此要把「活下來」作為最主要的綱領。

報導提及，任正非在文內指出，全球經濟將面臨著衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證渡過未來三年的危機。「把活下來作為最主要綱領，邊緣業務全線收縮和關閉，把寒氣傳遞給每個人。」

華為官網12日低調上線華為今年上半年經營業績。數據顯示，華為在今年上半年實現銷售收入人民幣3,016億元，淨利潤率5.0%。其中，運營商業務收入為1,427億元，年增4%，企業業務收入為547億元，年增27%，終端業務收入為1,013億元，年減25%。

華為輪值董事長胡厚崑在先前財報發布會中表示，「儘管終端業務受到較大影響，訊息與通信技術（ICT）基礎設施業務仍保持了穩定增長。」而此前任正非在內部講話總匯也曾提到「這兩年來，儘管外部環境在不斷變化，但我們（華為）要清楚，打造ICT基礎設施才是華為公司肩負的歷史使命，越是在艱苦時期，越不能動搖。」

此外，據市場研究機構Counterpoint Research數據顯示，華為在400美元以上價位段的市場份額由2020年的13%下降到2021年的6%。但由於華為5Ｇ手機功能受限導致市場份額流失，華為雖然仍保持全球第三，但是銷售份額被蘋果和三星大幅擠壓。

華為 任正非 利潤

上一則

愛迪達CEO合約還差3年提早換人 中國市場銷售持續萎縮

下一則

日經：俄烏開戰五個月內 台日韓大買55億美元俄國能源

延伸閱讀

華為翻轉 第二季營收恢復增長

華為翻轉 第二季營收恢復增長
把4G變5G 傳華為大量下單Mate 50 5G手機殼

把4G變5G 傳華為大量下單Mate 50 5G手機殼
被指假學歷、蹭華為 陳春花遭解雇：北大事先知情

被指假學歷、蹭華為 陳春花遭解雇：北大事先知情
遭指假學歷、蹭華為「網紅教授」陳春花遭北大解雇

遭指假學歷、蹭華為「網紅教授」陳春花遭北大解雇

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍2021年度報稅表。(美聯社)

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

2022-08-20 20:46
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

2022-08-20 06:59
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透

可能震撼美股的一場會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

2022-08-20 13:16
半導體需求下滑，凸顯全球經濟前景黯淡。(路透)

晶片製造商閃示出更多警告訊號 全球經濟大不妙

2022-08-16 20:19

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
香港移民創飲茶界傳奇餐廳 鯉魚門保存粵菜宴席文化

香港移民創飲茶界傳奇餐廳 鯉魚門保存粵菜宴席文化