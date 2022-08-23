中國救房市 調降貸款利率 減輕購屋者負擔

5年期LPR再下調，房貸族受惠。 （中新社）

中國最新8月貸款 市場報價利率 （LPR）出爐，1年期LPR為3.65％，下調5個基點，5年期以上LPR為4.3％，下調15個基點。專家分析，政策性降息符合市場預期，顯示新一輪穩增長措施正在加碼。

其中五年期LPR直接與房貸利率掛鉤，此次五年期LPR報價降幅更大，表明推動房地產 儘快企穩回暖已成為穩定宏觀經濟關鍵手段。

這也是今年LPR第三次下調。此前，5月20日，五年期LPR便下調15個基點至4.45％；一年期LPR報價持平為3.70％。累計來看，今年以來，1年期LPR和5年期LPR累計分別下降15個基點和35個基點。

中國貸款市場報價利率（LPR）是由具有代表性的報價銀行，根據該行對最優質客戶的貸款利率，以公開市場操作利率（主要指中期借貸便利MLF利率）加點形成的方式報價，由中國人民銀行（大陸央行）授權全國銀行間同業拆借中心計算並公布的貸款參考利率，目前各金融機構已經主要參考LPR進行貸款定價。

一般貸款期限在一年以內，以及一到五年的都按一年期LPR利率執行；貸款期限超過五年的，則按照五年期以上LPR利率執行。其中，個人住房商業性貸款普遍選擇20年或30年，所以房貸利率的定價基準主要看的就是五年期以上LPR為定價基準加點形成。

58安居客房產研究院研究總監陸騎麟指出，此次5年期LPR調整是今年的第三次調整，在疊加前兩次的降息之後，購房者的貸款支出將會出現明顯的減少，促進購房需求的入市，有利於房地產市場的築底回暖。

分析指出，此次五年期以上LPR由4.45％下調至4.3％，這意味著，如以商貸額度人民幣100萬元、貸款30年、等額本息還款方式計算，此次LPR下降15個基點，月供減少人民幣88.48元，累積30年月供減少人民幣3.18萬元。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在居民收入減少、債務負擔大的背景下，降低政策利率進而引導LPR調降，將給房貸族釋放紅利，提升居民消費預期。5年期以上LPR調降會對房地產融資鏈起到改善作用，但至於具體改善幅度，仍須持續觀察和其他配套措施綜合發力。