台商7月對大陸投資 年減近五成

投審會公布7月對中國投資 核准件數為25件，核准投資金額為3億1906.2萬美元，年減47%，為連兩個月年增率為負，凸顯經過4、5月中國多地因疫情 封控致供應鏈 受阻後，台商對陸整體投資意願恐降溫。

累計今年1至7月對中國投資核准件數為216件，核准投資金額為21億1463.9萬美元，與去年度相較大致持平。特別的是投資上海金額年增1.5倍，格外突出。

1至7月核准對中國投資案件，若以投資地區分，主要集中於江蘇省7億7658.7萬美元，年增6.35%，占比達36.72%；上海市3億7435萬美元，年增152.14%，占比17.7%；廣東省2億2020萬美元，年減15.41%，占比10.41%；浙江省1億9120.8萬美元，年增11.27%，占比9.04%，及福建省1億3233.6萬美元，年減10.35%，占比6.26%，分居前五名，合計約占本期核准對中國投資總額的八成左右。

在投資業別方面，則以電子零組件製造業3億1412.5萬美元，批發及零售業2億5610.3萬美元，專業、科學及技術服務業2億3183.7萬美元，機械設備製造業2億420.4萬美元，及金融保險業1億5751.2萬美元，分居前五名，合計約占本期核准對中國投資總額的約五成五。