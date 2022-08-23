小米股權激勵員工 總額1.3億美元大紅包

小米集團大手筆實施股權激勵計畫，也加大對創新業務的研發投入。（中通社）

儘管上半年遭遇手機出貨量減少、營收 及淨利大幅下降等挑戰，小米 集團仍大手筆實施股權激勵計畫。小米董事會根據股權獎勵計畫，向3142名選定參與者獎勵合計9274.84萬股股份，價值約人民幣9.12億元（約1.3億美元）；以最新股價推算，此輪收到股份的小米員工，人均可得價值約人民幣30萬元（約4.3萬美元）的股權「大紅包」。

這已是小米今年第三次對員工進行股權獎勵，今年3月23日和5月20日，該公司分別對4931名和1875名選定參與者，分別派發約1.75億股和5534.82萬股股份。累計今年三次股份獎勵共授出3.23億股，按最新市值計算約人民幣31.8億元（約4.6億美元）。

事實上，小米實施股權激勵已是常態化操作。據券商中國統計，小米集團上市以來，共發布了17次股權激勵計畫，其中2019年有四次，2020年有五次，2021年有四次。其中，去年該公司累計獎勵員工約2.67億股，而今年累計獎勵的股份已經超過去年獎勵的總額。

股份獎勵是上市公司常見的激勵員工的方式之一，未來，預計小米股權激勵將繼續進行。最新公告顯示，按照該公司的股權激勵計畫，授出的獎勵股份總數將不會超過11.19億股，即上限為已發行股份總數的3％。同時，小米集團披露，截至8月21日，該公司已根據股權激勵計畫授出合計8.26億股股份。

在去年7月的股權獎勵公告發布後，小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍在微博上表示，獎勵的對象主要是優秀青年工程師、優秀應屆生和團隊核心崗位的優秀員工，以及年度技術大獎獲得者，主要是研發工程師、測試、產品經理、設計師等，來自晶片 研發、機器學習與演算法、軟硬體開發、雲計算等眾多一線的前沿崗位。

除了對員工股權激勵外，小米正在進一步加大對創新業務的研發投入。今年8月11日，小米首次披露自動駕駛技術的新進展，公布首個自動駕駛路面測試的實拍影片。雷軍表示，小米自動駕駛技術第一期規畫140輛測試車，目標是2024年進入行業第一陣營。