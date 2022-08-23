我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐時：川普曾保留超過300份國安、情報相關機密文件

NASA準備就緒 「阿提米絲1號」任務29日升空

人民幣匯率走跌 創近兩年來新低

記者林宸誼／綜合報導

人民幣對美元匯率22日以6.8202開低走低，盤中接連跌破6.83和6.84關口，盤中最低至6.8420，收盤報6.8384，較上一交易日跌296個基點，創2020年9月10日以來近兩年新低。

澎湃新聞報導，同樣創下近兩年新低的還有人民幣對美元中間價，中國外匯交易中心數據顯示，人民幣對美元中間價報6.8198，調貶133個基點，創下2020年9月末以來的新低。

截至22日下午收盤，人民幣對美元即期匯率累計下跌超過了7.3%；人民幣對美元中間價今年累計下跌6.97%；更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率，今年累計跌逾7.7%，昨天一度跌破6.86關口。

據國有銀行外匯交易員表示，最近幾個交易日，人民幣對美元即期價格都是跟著中間價調低而大幅走弱，美元指數持續走高，再加上境內降息，人民幣自然承受壓力。

在境內降息下，市場擔憂人民幣匯率續走低。最新出爐貸款市場報價利率（LPR）下調，招商證券在最新研報中指出，在美元繼續強勢，直至美國聯準會升息結束、歐洲能源風險解除、貿易提振轉弱等背景下，假如降息周期開啟，人民幣匯率短期貶值壓力將更為顯著，8月LPR沒有進行更大幅度的下調，「反映了央行對於人民幣匯率貶值預期的管理。」

匯率 降息 貸款

上一則

特斯拉喊漲 台鏈將迎大單 掀新一波搶購效應

延伸閱讀

抗通膨 鮑爾將放大Fed鷹派聲量

抗通膨 鮑爾將放大Fed鷹派聲量
全球關注傑克森洞年會 鮑爾料將放大Fed鷹派聲量

全球關注傑克森洞年會 鮑爾料將放大Fed鷹派聲量
土耳其震撼降息 里拉應聲跌落8個月谷底

土耳其震撼降息 里拉應聲跌落8個月谷底
通膨趨緩 Fed鷹派官員：支持這兩年繼續升息

通膨趨緩 Fed鷹派官員：支持這兩年繼續升息

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
降通膨法已正式生效，其中部分法規關係到國稅局查稅部分。圖為副總統賀錦麗與「第二先生」任德龍2021年度報稅表。(美聯社)

國稅局獲800億預算 帶來哪些改變？查稅跟你想得不一樣

2022-08-20 20:46
紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

美國房租為何勁揚？克魯曼帶出兩個「關鍵問題」

2022-08-20 06:59
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
聯準會的央行年會傑克森洞（Jackson Hole）會議，25日開幕，重頭戲則是26日聯準會主席鮑爾的致詞，分析師預期可能影響美股接下來的走勢。 路透

可能震撼美股的一場會議倒計時 重頭戲看鮑爾致詞

2022-08-20 13:16
半導體需求下滑，凸顯全球經濟前景黯淡。(路透)

晶片製造商閃示出更多警告訊號 全球經濟大不妙

2022-08-16 20:19

超人氣

更多 >
北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺

北加奧克蘭知名華裔牙醫 遭搶劫槍殺
幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局

幫忙加油送金戒指？南加華人智破騙局
買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜

買省錢機票 谷歌旅遊網站「降價通知」讓你搶便宜
社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名

社安金發放最多前10州 加州、佛州、德州排前3名
父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號