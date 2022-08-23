人民幣匯率走跌 創近兩年來新低

人民幣對美元匯率 22日以6.8202開低走低，盤中接連跌破6.83和6.84關口，盤中最低至6.8420，收盤報6.8384，較上一交易日跌296個基點，創2020年9月10日以來近兩年新低。

澎湃新聞報導，同樣創下近兩年新低的還有人民幣對美元中間價，中國外匯交易中心數據顯示，人民幣對美元中間價報6.8198，調貶133個基點，創下2020年9月末以來的新低。

截至22日下午收盤，人民幣對美元即期匯率累計下跌超過了7.3%；人民幣對美元中間價今年累計下跌6.97%；更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率，今年累計跌逾7.7%，昨天一度跌破6.86關口。

據國有銀行外匯交易員表示，最近幾個交易日，人民幣對美元即期價格都是跟著中間價調低而大幅走弱，美元指數持續走高，再加上境內降息 ，人民幣自然承受壓力。

在境內降息下，市場擔憂人民幣匯率續走低。最新出爐貸款 市場報價利率（LPR）下調，招商證券在最新研報中指出，在美元繼續強勢，直至美國聯準會升息結束、歐洲能源風險解除、貿易提振轉弱等背景下，假如降息周期開啟，人民幣匯率短期貶值壓力將更為顯著，8月LPR沒有進行更大幅度的下調，「反映了央行對於人民幣匯率貶值預期的管理。」