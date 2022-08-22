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乾旱加缺電 中國米、鋁、鋰、銅、矽生產備受威脅

編譯任中原／綜合外電

乾旱與缺電正橫掃中國華中及華南地區，使糧食、鋁錠及電池材料等物資供應備受威脅。

彭博資訊報導，四川遭遇60多年來最熾烈的熱浪，水力發電備載能量已被掏空，使工業限電範圍擴大。高盛集團指出，長江流域其他地區也正在與高溫作戰；如果酷暑期拉長，稻米收穫量將面臨重大風險。

長江流域四川省、重慶市、湖北、湖南、江西與安徽等6大稻米產區旱象嚴峻，而這些地區的稻米產量占去年中國總產量近一半。農業農村部表示，7月以來氣溫超高，降雨奇少，已對秋造成重大挑戰。

該部已經要求各地方政府擴大資金與資源投入，以對抗旱災，並適當分配抗旱設備與種子。據央視報導，河南省有1,500萬畝田地的作物已經受到乾旱影響。

電力短缺，也使四川省電動車用鋰鐵電池的生產陷入困境。世界級電池廠商寧德時代新能源科技公司的第二大生產基地就在四川，當地的電池廠已經停產。高盛指出，缺電可能使中國鋰化物月產量減少5%，對電池用磷酸鐵鋰（LFP）正極材料的潛在衝擊更大；一旦產量恢復正常，電動車業將獲得優先供應。

去年就曾因為四川生產受到干擾，使碳酸鋰價格大漲；上周末碳酸鋰價漲到4月來高點，距離再創新高已經不遠。

太陽能板生產也備受衝擊。中國約15%的多晶矽產自四川，價格原本就因為全球需求強勁而上揚；現在四川擴大限電，使多晶矽減產，將進一步支持多晶矽及鋰材價格。

全球首要太陽能模組製造業者中國晶科能源公司表示，該公司在四川的兩座工廠都受到限電影響，也不清楚何時才能恢復正常。保利協鑫能源與通威兩家公司的多晶矽廠，也面臨停產壓力。

至於高耗電的煉鋁業，據高盛估計，約有年產36萬公噸的煉鋁產能已經停工，另外30萬噸產能也面臨停產風險，合計約占中國總產能的1.5%。四川雖是煉鋁重鎮，但產能遠遠落後於山東及新疆，而另一主要產地雲南也迄未受到影響，因此煉鋁業受到的衝擊還算溫和。

至於煉銅業，中國最大產銅省份安徽也因為限電，使銅錠減產。

另外四川由於電力短缺，使產業界轉用柴油發電，發電機已經銷售一空，柴油需求也激增約6%。

高盛 電動車 河南

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