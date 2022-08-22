「金九銀十」旺季提前到 中國11省水泥價格漲

中國水泥企業預計金九銀十旺季將提前到來，11個省份水泥價格出現上漲。（新華社）

中國多省份水泥價格上調，據中國水泥網市場調研，從7月底至8月中，包括重慶、河南 等有11個省份水泥價格出現上漲，水泥企業預計金九銀十旺季會提前到來，囤貨意願增強，抬升水泥價格上漲。

去年11月見頂以來，水泥價格一路走低，按市場慣例，9月水泥市場將走向旺季，不過，8月以來由於原燃材料價格大幅上漲，水泥生產成本居高不下，加上錯峰停窯、限電供給受限等因素，內蒙古、遼寧、京津冀、青海、陝西、江蘇、福建、山東、雲貴等地區水泥價格開始上調。

內蒙古赤峰地區廠家大幅上調水泥價格每噸人民幣上百元，8月初江蘇淮安、南通等地先一輪普漲，隨後四川省德陽、綿陽等多地也跟進上調，漲幅在每噸人民幣15-30元（約2.2美元-4.4美元）。業內人士表示，雨季對南方地區水泥市場的出貨量影響較大，目前水泥價格逐月微漲。市場預估，下半年基建設施將成為各地密集開工的重點，水泥需求有望逐步增加。

按照行業規律，8月以後是南方地區水泥傳統旺季，全中國80%的水泥產能都分布在南方地區。南方水泥市場下半年的旺季周期一般從8月中下旬開始，一直持續到12月。

天風證券 認為，8月下旬水泥市場需求環比將會有所提升，而企業錯峰生產將會持續，因此，後期隨着市場供需關系好轉，將支撐水泥價格恢復性上調。