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聯電攻車用 近期拿下德儀、英飛凌新認證 通吃一線廠大單

記者李孟珊、黃力／綜合報導
聯電車用布局大躍進，近期再拿下德儀、英飛凌等車用晶片大廠新認證，八大關鍵領域車用認證都到手，通吃全球一線車廠晶片大單。（本報資料照片）
聯電車用布局大躍進，近期再拿下德儀、英飛凌等車用晶片大廠新認證，八大關鍵領域車用認證都到手，通吃全球一線車廠晶片大單。（本報資料照片）

聯電車用布局大躍進，近期再拿下德儀、英飛凌等車用晶片大廠新認證，八大關鍵領域車用認證都到手，通吃全球一線車廠晶片大單。

聯電7月營收台幣248.27億元（約8.24億美元），連續十個月創新高；前七月營收台幣1603.04億元（約53.22億美元），年成長37.75%。法人看好，車用晶片毛利率佳，利潤也高，時值消費性電子需求降溫，車用晶片供應仍吃緊之際，聯電車用認證大有斬獲，有助抵抗景氣波動。

對於車用布局報捷，聯電強調，該公司營運規畫上，車用晶片確實是作為布局特殊製程的聚焦領域和主軸之一。以旗下28奈米製程為例，除了原有的多晶矽氮氧化矽（Poly-SiON）製程外，高介電常數絕緣膜／金屬閘極（High-k／Metal gate）技術也已大量生產，車用規格亦已完成品質驗證並提供相應所需IP於平台上。

據了解，聯電已拿下八大車用晶片領域關鍵認證，涵蓋功率半導體、WiFi／藍牙等無線通訊應用、毫米波雷達感測器（Radar sensor）、Auto AP、微控制器（MCU）、CIS感測器、OLED／LCD驅動IC、微機電感測器等，幾乎所有車用晶片必備的認證都已到手。

其中，功率半導體方面包括350／180／110奈米的BCD製程、MOSFET及IGBT方面的350／180奈米製程、RFCMOS（射頻互補金屬氧化半導體）的65／40／28奈米製程。毫米波雷達感測器則有40／28奈米製程以及Logic /MS等，另外還有Auto AP的40／28奈米製程。

微控制器應用則有eNVM 110／55／40／28奈米製程，CIS／ISP則90／65／40／55／40／28奈米製程。顯示晶片則囊括180／80／55／40／28奈米製程；微機電感測器則有350／180奈米製程。

供應鏈指出，聯電已取得英飛凌、恩智浦、德儀、微晶片科技等車用晶片大廠大單，這些客戶在全球車用晶片市占總和超過三成，近期也在爭取22奈米相關車用認證，全力強攻車用市場。由於車用晶片可靠度要大於15年，再加上零缺陷（Zero Defects）的要求，聯電獲得多家大廠新認證，凸顯技術競爭優勢。

外資大力推崇車電市場後市，預期車用電子可望扮演新一波利多主流。摩根史坦利（大摩）最新報告，以「車用電子全速前進」為題，看好車用電子市場至2025年年均複合成長率達12%，遠優於智慧手機和PC／NB僅3%的水準。

大摩指出，2018年全球車用電子市場約1500億美元，預估2025年爆發成長至2870億美元，主因電動車滲透率持續提升，加上先進駕駛輔助系統（ADAS）使用率增加，預期2025年電動車材料成本當中，高達35%至45%為車用電子元件，是傳統汽車的2.5倍，整體車電需求成長可期。

晶片 營收 電動車

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