台灣Q2經常帳順差 創5季來新低紀錄

台灣中央銀行19日公布第2季國際收支，受到原物料價格維持高檔，及半導體設備、防疫 產品進口增加等因素影響，第2季經常帳順差265.5億美元，為過去五季來新低；商品貿易的出口與進口金額，也創下歷年新高。

金融帳方面，淨資產增加243.6億美元，連續48季淨流出，但是五個季度以來低點，使得國際收支順差（央行 準備資產增加）來到38.2億美元，較上季增加。

第2季經常帳順差265.5億美元降至五個季度來低點，央行經研處副處長曹體仁解釋，主因進口增額大於出口增額，商品貿易順差177.9億美元，較上季減少。

累計今年上半年，經常帳順差568億美元，金融帳淨資產增加562.9億美元，央行準備資產增加40.7億美元，曹體仁指出，準備資產變動金額並不大，如果與2020年相比變動都還算小。

曹體仁指出，進出口暢旺，第2季商品貿易出口1261.5億美元及進口1083.6億美元，創新高。惟受國際原物料價格維持高檔，及半導體設備、防疫產品購置增加，致進口增額大於出口增額，第2季商品貿易順差較去年同季減60.8億美元。

其中，半導體設備進口金額近一年都處高檔，從去年第3季92億美元創新高，第4季90億美元歷史次高，今年第1季75億美元，第2季88億美元再創歷史第三高，較去年同季增加22億美元。央行指出，台灣是半導體設備進口主要大國，主要進口地區為日本、荷蘭及美國。

其次，防疫產品進口較上年同季倍增，增加18億美元達36億美元；第三，礦產品進口215億美元，寫單季次高，較去年同季增86億美元，其中原油增35億美元最多、煤礦採購增24億美元、液化天然氣增加20億美元。

服務方面，第2季服務收支順差37.3億美元，較去年同季增加13.5億美元，主要受貨運收入增加，央行官員指出，近幾季運輸表現不錯，今年第2季運輸輸入57.5億美元寫歷年次高，僅次於去年第4季的62.8億美元。

受新冠肺炎影響的旅行表現逐步回溫。央行統計顯示，邊境 管制措施鬆綁，旅客人數增加，第2季旅行收入5.89億美元及旅行支出4.63億美元，雙雙創下2020年第2季以來新高。