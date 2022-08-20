中國製造業缺工荒 蘋果供應鏈巨頭傳高薪搶人

富士康日前祭出「人民幣萬元搶人」的消息，將中國製造業「用工荒」的話題搬上檯面，「招不到、留不住」已成為中國製造業普遍面臨的人才困局，即使在四線的小城，蘋果供應鏈 巨頭在訂單旺季也要開出人民幣9000元（以下同，約1320美元）的月薪搶人挖人。

證券時報報導，一家位於四線城市的電子企業行政及人力資源負責人李明指出，企業眼下正受到蘋果供應鏈公司挖角的困擾，「當地一家蘋果產業鏈公司，它趕蘋果訂單時高峰期要招幾萬人，每小時時薪達30元以上，這代表工人每個月收入基本可達到9000元」。

儘管蘋果供應鏈巨頭的旺季一年內只有六個月，且招工採取的是派遣制，但還是攪動了當地的勞動市場。

李明指出，每月9000元的薪資水準，不僅對一線工人有吸引力，對管理人員和技術人員也同樣如此，因此造成了周邊企業員工的流動性較大。

勞動力供給不足，並非僅限於某一區域市場。中國國家統計局發布的數據顯示，近十年來，勞動力人口整體減少約4500萬人，製造業就業 人員減少約1200萬人，珠三角區域農民工就業連續三年呈下降趨勢，平均每年減少約150萬人。