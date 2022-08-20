我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

統一中控、康師傅 方便麵業務雙雙下滑

記者黃雅慧／綜合報導
康師傅受到原物料上漲、外賣與自熱食品的搶占市場，方便麵業務江河日下。圖為中國超市貨架上的康師傅泡麵。（取材自每日經濟新聞）
康師傅受到原物料上漲、外賣與自熱食品的搶占市場，方便麵業務江河日下。圖為中國超市貨架上的康師傅泡麵。（取材自每日經濟新聞）

被「土坑酸菜」重傷！中國方便麵市場兩大公司統一中國控股新近公布、康師傅此前公布的毛利率雙雙下滑，受到原物料上漲、外賣與自熱食品的搶占市場，方便麵業務也江河日下。

近日，統一企業中國控股有限公司披露2022年中期業績顯示，上半年實現營收人民幣139.40億元(以下同，約20.44億美元)，年增7.17%；淨利潤為6.14億元，年減27.49%；毛利為41.99億元，為五年來首降，毛利率也隨之下降4.7個百分點至30.1%。

統一解釋毛利率下降之因在於原材料價格上漲、國際油價及運輸費用增加所致。而從業務板塊來看，方便麵業務盈利能力仍下滑。

業績報告顯示，食品板塊上半年實現營收53.7億元，年增14%，而方便麵業務營收51.4億元，撐起食品板塊96%的業績，但食品板塊虧損1.58億元，虧損幅度較去年同期擴大一倍，意味方便麵業務盈利能力下滑較大。

另一受土坑酸菜重創的康師傅將於22日公布中期業績。先前，其2021年財報顯示，康師傅實現營業收入年增9.56%，但毛利率年減2.78％，為30.39%。

其中，方便麵業務年減3.6%，收入佔比減少5.2個百分點，這是自2018年之後收入占比首度下滑至4成以下，而該業務淨利潤年減26.67%。

利率 營收 利潤

上一則

中國製造業缺工荒 蘋果供應鏈巨頭傳高薪搶人

下一則

監管中概股風暴未歇 逾20中企擬海外上市 申請網路安全審查

延伸閱讀

北戴河會議結束 內定胡春華接班？

北戴河會議結束 內定胡春華接班？
美國議員接連訪台 美西和統會：加速中國統一進程

美國議員接連訪台 美西和統會：加速中國統一進程
美議員接連訪台 美西和統會：加速中國統一的進程

美議員接連訪台 美西和統會：加速中國統一的進程
日本106議員認接觸統一教 自民黨最多 新內閣不支持率飆

日本106議員認接觸統一教 自民黨最多 新內閣不支持率飆

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

2022-08-14 07:22
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
半導體需求下滑，凸顯全球經濟前景黯淡。(路透)

晶片製造商閃示出更多警告訊號 全球經濟大不妙

2022-08-16 20:19
台灣是全球最大晶圓代工廠商台積電所在地。（路透）

華爾街日報：中國若封鎖台灣 將嚴重衝擊全球商業

2022-08-15 12:29

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了