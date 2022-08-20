統一中控、康師傅 方便麵業務雙雙下滑

康師傅受到原物料上漲、外賣與自熱食品的搶占市場，方便麵業務江河日下。圖為中國超市貨架上的康師傅泡麵。（取材自每日經濟新聞）

被「土坑酸菜」重傷！中國方便麵市場兩大公司統一中國控股新近公布、康師傅此前公布的毛利率 雙雙下滑，受到原物料上漲、外賣與自熱食品的搶占市場，方便麵業務也江河日下。

近日，統一企業中國控股有限公司披露2022年中期業績顯示，上半年實現營收 人民幣139.40億元(以下同，約20.44億美元)，年增7.17%；淨利潤 為6.14億元，年減27.49%；毛利為41.99億元，為五年來首降，毛利率也隨之下降4.7個百分點至30.1%。

統一解釋毛利率下降之因在於原材料價格上漲、國際油價及運輸費用增加所致。而從業務板塊來看，方便麵業務盈利能力仍下滑。

業績報告顯示，食品板塊上半年實現營收53.7億元，年增14%，而方便麵業務營收51.4億元，撐起食品板塊96%的業績，但食品板塊虧損1.58億元，虧損幅度較去年同期擴大一倍，意味方便麵業務盈利能力下滑較大。

另一受土坑酸菜重創的康師傅將於22日公布中期業績。先前，其2021年財報顯示，康師傅實現營業收入年增9.56%，但毛利率年減2.78％，為30.39%。

其中，方便麵業務年減3.6%，收入佔比減少5.2個百分點，這是自2018年之後收入占比首度下滑至4成以下，而該業務淨利潤年減26.67%。