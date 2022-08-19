中國房企碧桂園預警 上半淨利劇減98%

中國房企碧桂園18日發布獲利預警，預估今年上半年，公司淨利潤 約人民幣2億元至10億元（約2954萬美元至1.4億美元），相較於去年同期的人民幣150億元（約22.1億美元），淨利潤衰退高達98%。

新浪財經報導，對於預期獲利下降，碧桂園表示，主要是受房地產 行業經營環境嚴峻及新冠疫情 持續影響，市場下行疊加工程進度減緩，已出售物業完工確認的收入減少；本期部分低毛利專案完工，導致房地產業務完工毛利率下降；出於謹慎性原則對物業項目計提的減值增加；及外匯波動造成預期淨匯兌損失所致。

碧桂園常務副總裁程光煜指出，下半年市場還是在築底的過程，不會比上半年的情況更差了，但也不會有很大的反轉，是一個在底部盤整，相信在政府積極的主導下，會因城施策，用足用好，去穩定房地產市場。

此前市場有消息稱，監管機構計畫通過指定國有企業擔保和承銷，讓特定的房企可以發行人民幣債券，為這些房企提供流動性支持，包括碧桂園等民營房企有望受惠發新債，以解決資金問題。

碧桂園昨天召開的投資者會上，總裁莫斌透露，已在中債信用增進公司全擔保情況下，公司正推進發行中期票據，發行的可能性很高，另外，公司在境外已無到期美元債，境內有兩筆債達到可回售狀態，合計人民幣40億元，下半年沒有到期的其它直接債務。

莫斌表示，公司是政府監管支持的示範性房企，在今年境外資本市場幾乎停滯的狀態下，公司發行可轉債折合人民幣33.68億元（約22.1億美元），配售新股折合人民幣24.1億元（約3.5億美元），合計人民幣57.78億元（約8.5億美元）；去年下半年至今，公司境內發行公司債及中票合計人民幣61億元（約9億美元），是為數不多能夠進行全品種融資的民營房地產企業。

莫斌表示，公司對於未來的保交付、保債務剛兌仍然是充滿信心，房產業信心的恢復仍需要一段時間，未來發展會逐步製造業化，對公司和產品提出更高的要求，但房產業仍然會是一個在長效機制下健康、規模體量超過人民幣10兆元（約1.4兆美元）規模的市場，活下來的企業將會有更大的機會。