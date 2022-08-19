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鴻海：今年營收衝6兆台幣新高

記者謝艾莉、蕭君暉／綜合報導

鴻海董事長劉揚偉18日預告，今年營收將突破新台幣6兆元（約1982億美元），再創新高，即便鴻海與其他企業一樣，正面臨產業消失、技術更新、缺乏永續經營等三大挑戰，集團正透過電動車等「3+3」轉型升級策略開創新商機，五年內電動車相關營收一定會達上兆元新台幣，藉此打造百年企業。

劉揚偉昨天出席台灣思愛普「SAP NOW Taiwan」大會，分享企業轉型升級及供應鏈永續藍圖的關鍵，釋出以上訊息。

他說，鴻海的商業模式，從工業製造、科技製造到現在的科技服務，產品從連接器，到後來的電腦產業，現在是手機，「一支手機上有六成都是鴻海製作的產品」， 2010年鴻海進入科技服務之後，年營收從2兆多元攀高到2021年的近6兆元，他並預告，「2022年鴻海營收將會超過6兆元」。

全球頂尖企管顧問公司麥肯錫認為，企業經營一定會遭逢產業消失、技術更新、缺乏永續經營等三大挑戰，劉揚偉不諱言，鴻海也面臨同樣的狀況，尤其近年營運主要動能手機市場正在走下坡，內部先前思索「下一個動能是什麼？」後來發現就是電動車。

他強調，「今年的大客戶不等於20年後的大客戶，除了注意產業的變遷，還要注意技術變遷」，鴻海成立至今快50年，正在思考該如何邁向下一個50年。他認為，永續經營就是EPS+ESG，EPS大家很熟悉，「企業如果不能賺錢，其他都不要講了」，首要就是賺錢。但賺錢之後要怎麼持續賺錢？就是要靠ESG。

劉揚偉說，現在中小企業有154.8萬家，平均只有13年壽命，而美國財星500強企業平均壽命為15到20年，從1955年到2021年只有52家存續，顯見百年企業不容易，鴻海從2005年的排名375 ，一路成長到2022年排名20名。

他表示，鴻海擬定了F1.0到F3.0的轉型升級策略，「F1.0就是今天」，即企業現況優化，包括分工、分享、興利、除弊、分工增加效率。 劉揚偉直指，只要是人一定有弊端，人性本貪、貪圖更好生活，但貪心促成人類進步，有合法與不合法，必須要避免不合法的貪心。

至於「F2.0為明天，即數位轉型」，包含大數據資料庫、供應鏈管理、自動化決策。「F3.0為後天，即產業轉型升級」，鴻海每五年就會推出一個五年計畫， 像是在2021年提出的五年計畫就是3+3，布局三大產業與三大核心技術，尤其是電動車產業，五年之內相關營收一定要上兆元，「否則對鴻海沒有意義」。

鴻海 營收 電動車

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