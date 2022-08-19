A股公司掀跨界併購熱潮 案例近3000件

新能源領域和高階製造領域等，成為上市公司跨界併購新的方向。（新華社）

中國上市公司近期跨界併購再度掀起熱潮，從併購標的來看，與先前偏好白酒、遊戲等行業不同，新能源領域和高階製造領域等，成為上市公司跨界併購新的方向。

今年以來，A股上市公司併購重組 不斷出現，同花順數據顯示，截至目前年內共有1943家A股上市公司發布相關公告，涉及併購案例共2959起。

為培育新的增長點，不少上市公司選擇跨界布局新產業，但新的產業方向往往與主業相差太大，從而成為市場關注焦點。以知名乳企皇氏集團8月16日晚發布股價 異動公告，表示目前正在洽談三個太陽能項目，但合作意向均在溝通洽談階段，具有不確定性。

耐磨材料商華民股份，8月15日公告，擬使用自有資金人民幣5600萬元（約827.1萬美元），收購建鴻達集團持有的鴻新科技80%股權。公告顯示，鴻新科技為太陽能產業鏈上游單晶矽棒及單晶矽片材料環節專業化製造商。

獸藥企業綠康生化7月31日發布公告，擬購緯科新材料科技100%股權，以此切入太陽能產業。

除了華民股份、皇氏集團跨界布局太陽能領域以外，今年以來還有沐邦高科、江蘇陽光、藍光發展、綠康生化等近20家企業擬跨界太陽能領域。

鋰電領域也是上市公司跨界的熱門領域。包括福鞍股份、天域生態、偉明環保、協鑫能科等在內，今年已有近30家上市公司跨界布局鋰電行業。