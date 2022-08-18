我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

股市行情低迷 港交所上半年獲利大減27%

記者葉文義／綜合報導
香港股市上半年行情低迷，港交所獲利大減27%。（新華社）
香港股市上半年行情低迷，港交所獲利大減27%。（新華社）

香港股市上半年行情低迷，日均交易金額大幅萎縮，致使港交所獲利明顯走跌。17日港交所公布的上半年財報顯示，總營收89.37億（港元，下同，約11.39億美元），年減18％；淨利48.36億元，年減27％。對於業績下滑，港交所表示，一是因為港股日成交金額減少，導致交易及結算費下降。二是電子認購IPO的存管服務費相應減少，導致主要業務營收下跌11％。

與此同時，今年上半年，港交所投資虧損達3.78億元，2021年上半年投資收益為4.28億元，投資由盈轉虧，是獲利大幅衰退主因。

港交所表示，今年上半年IPO市場相對平靜，共有27家公司在港交所上市，集資額為197億元，較2021年上半年下跌91％。特殊目的收購公司（SPAC）上市機制實施後，上半年共有兩家SPAC在港交所上市，集資額為20億元。

港交所表示，集資市場有望復甦，截至6月30日，港交所正在處理189宗上市申請，包括11宗SPAC的上市申請。

港交所行政總裁歐冠升表示，雖然今年上半年業績較去年同期有所下跌，但港交所聚焦長期業務發展，例如推出全新的SPAC上市制度、ETF納入互聯互通，以及推出市場優化措施，如衍生產品假期交易制度等。

儘管上半年港股市場走勢動盪，但投資者對港股市場ETF產品的興趣有增無減。今年上半年，港股市場平均每日成交金額為1383億元，較去年同期減少27％。ETF平均每日成交金額為97億元，年增59％。

投資 營收 香港

上一則

2030年亞洲最多百萬富豪的國家 新加坡第1 澳洲第2

下一則

清庫存 目標百貨獲利銳減9成

延伸閱讀

俄商首度發行人民幣企業債

俄商首度發行人民幣企業債
阿里巴巴：努力維持在美國香港上市地位

阿里巴巴：努力維持在美國香港上市地位
阿里巴巴脫鉤螞蟻集團 合夥人再無關聯方

阿里巴巴脫鉤螞蟻集團 合夥人再無關聯方
鋰礦巨頭港股上市 天齊首日破發

鋰礦巨頭港股上市 天齊首日破發

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

2022-08-14 07:22
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
半導體需求下滑，凸顯全球經濟前景黯淡。(路透)

晶片製造商閃示出更多警告訊號 全球經濟大不妙

2022-08-16 20:19

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片