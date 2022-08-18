股市行情低迷 港交所上半年獲利大減27%

香港股市上半年行情低迷，港交所獲利大減27%。（新華社）

香港 股市上半年行情低迷，日均交易金額大幅萎縮，致使港交所獲利明顯走跌。17日港交所公布的上半年財報顯示，總營收 89.37億（港元，下同，約11.39億美元），年減18％；淨利48.36億元，年減27％。對於業績下滑，港交所表示，一是因為港股日成交金額減少，導致交易及結算費下降。二是電子認購IPO的存管服務費相應減少，導致主要業務營收下跌11％。

與此同時，今年上半年，港交所投資 虧損達3.78億元，2021年上半年投資收益為4.28億元，投資由盈轉虧，是獲利大幅衰退主因。

港交所表示，今年上半年IPO市場相對平靜，共有27家公司在港交所上市，集資額為197億元，較2021年上半年下跌91％。特殊目的收購公司（SPAC）上市機制實施後，上半年共有兩家SPAC在港交所上市，集資額為20億元。

港交所表示，集資市場有望復甦，截至6月30日，港交所正在處理189宗上市申請，包括11宗SPAC的上市申請。

港交所行政總裁歐冠升表示，雖然今年上半年業績較去年同期有所下跌，但港交所聚焦長期業務發展，例如推出全新的SPAC上市制度、ETF納入互聯互通，以及推出市場優化措施，如衍生產品假期交易制度等。

儘管上半年港股市場走勢動盪，但投資者對港股市場ETF產品的興趣有增無減。今年上半年，港股市場平均每日成交金額為1383億元，較去年同期減少27％。ETF平均每日成交金額為97億元，年增59％。