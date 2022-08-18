連續4季衰退 騰訊控股第二季淨利腰斬

騰訊上季淨利腰斬，財報表現比外界預期差，首度出現連續四個季度財報獲利都衰退的情況。（中新社）

騰訊控股17日公布第二季財報，營收 1340億元（人民幣，下同，約197.6億美元），年減3%，淨利潤 186億元（約27.43億美元），年減高達56%，財報表現比外界預期差，這也是騰訊首度出現連續四個季度財報獲利都衰退的情況。

對於獲利大幅衰退一事，騰訊董事長馬化騰表示，今年第二季主動退出非核心業務，收緊行銷開支，削減營運費用，展望未來，騰訊將聚焦於提升業務效率並增加新的收入來源，包括在視頻號中推出資訊流廣告，同時持續通過研發推動創新。

雖然法人機構對騰訊獲利下滑已有心理準備，但公司公布的財報獲利仍低於市場預期。此前，多家券商機構預估騰訊淨利約在250億元左右。

據了解，騰訊營收增速在2020年達到高峰之後開始下滑，而淨利潤自2021年第三季年減2%後持續擴大，2021年第四季獲利年減25%，今年第一季獲利年減34%，沒想到第二季騰訊淨利潤下滑幅度進一步擴大至56%。

累計騰訊今年上半年營收2695億元，年減1%，淨利潤553億元，年減21%；淨利潤率由去年同期的25%下降至21%。

第二季財報顯示，騰訊第二季金融科技及企業服務業務營收下降1%至422億元， 主因在4月及5月新冠疫情影響商業支付活動導致金融科技服務收入下降。

騰訊控股多年來轉投資上千家公司，這些公司被稱為騰訊系，但是近期傳出騰訊有意出清美團公司股票 ，引發外界認為騰訊有意出清轉投資持股，以避免被官方鎖定用反壟斷法來整頓，預估騰訊系相關公司將漸行漸遠。

美團是中國最大團購電商，騰訊是美團第一大股東，持股約17.2%，受出清持股傳聞影響，美團17日股價大跌9%。

騰訊降低旗下公司持股已有跡可循，此前減持京東的方式可供參考，騰訊在去年12月宣布，以實物分派京東股份的方式配發中期股息，將所持有約4.6億股京東股票發放給股東，配發股票後，騰訊對京東持股比率由16.9%降至2.2%，不再是第一大股東。