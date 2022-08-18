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蘋果鏈避險加速非中國製造 筆電及手表將赴越南生產

財經新聞組／綜合報導
蘋果擴大非中國製造版圖，打算首度在越南生產Apple Watch和MacBook。（路透）
蘋果擴大非中國製造版圖，打算首度在越南生產Apple Watch和MacBook。（路透）

日經亞洲報導，蘋果擴大非中國大陸製造版圖，打算首度在越南生產Apple Watch和MacBook，台灣夥伴以鴻海、仁寶為主力，並邀請紅色供應鏈指標廠立訊參與。

業界分析，蘋果考量美中貿易衝突、新冠肺炎疫情與大陸封城等因素，正加速擴大非大陸產能比重，目前已在印度、巴西等地由鴻海製造iPhone，並由廣達在北美組裝iMac，越南則仰賴鴻海、立訊、比亞迪等夥伴建立iPad、AirPods以及HomePod生產線。

遭點名的供應鏈均不回應相關報導。分析師指出，在美中貿易戰和新冠疫情爆發後，大陸作為全球最重要工廠的角色已備受挑戰，這使越南成為許多電子大廠壯大供應鏈生態系的理想地點。

隨著Apple Watch和MacBook也要加入越南製造行列，意味蘋果所有硬體產品非大陸生產藍圖全數到位。非大陸製造仍高度仰賴鴻海一起合作。

日經報導，鴻海目前已在越南生產iPad和AirPods。根據產業專家的說法，Apple Watch更為精密，要把許多零組件組裝入一個小小的表殼，需要高度技術。隨著越南提升其科技製造業，能夠組裝Apple Watch，象徵是越南的一大勝利。

MacBook方面，消息人士說，蘋果已要求供應商在越南建立MacBook測試產線。由於MacBook的零件比以往更加模組化，這使得要在大陸以外地區生產這款筆電變得更容易，然而如何讓它具有成本競爭力，則是另一大挑戰。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，越南已是鴻海在大陸外最大的生產基地，當地有超過6萬人規模，未來兩年將大幅擴增人力，鴻海越南廠區相當有競爭力，不怕對手競爭。他強調對手在越南高薪挖角，藉此迅速進入市場，自己不訓練人才，「這樣並不可取」。

越南 鴻海 蘋果

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