外資續賣、內資連39買撐盤 台股連五紅

外資17日對台股 連三賣，以八大公股行庫為首的國家隊則是反向連二買，配合投信持續改寫紀錄的連39買、壽險 等內資撐盤，加權指數 終場上漲44點收1萬5465點，不僅連續五個交易日收漲，並且連三天站穩季線，也攀上此波大盤反彈以來新高點位。

第一金投顧董事長陳奕光指出，近期因台海緊張，外資賣多買少，主要看內資表現，投信連續買超天數創紀錄，加上壽險及國安基金，使台股這次反彈幅度超過10%，累計彈升超過1500點，但也只是來到季線附近，距離年線1萬6846點還有千點以上距離，相較國際股市弱勢；基本上內資還是有意願將指數向上拉升，優質權值股將較有輪漲機會。

台新投顧副總經理黃文清表示，投資人密切關注美國的經濟數據，以及聯準會（Fed）的7月政策會議紀要，隨著指數站上季線1萬5289點，難免會稍做整理，短線以個股表現為主，但外資未歸隊、成交量仍嫌不足，是多頭重返漲勢的隱憂。

此外，台股新一波重量級法說會從18日由群創、合庫金打頭陣，至月底前接續有富邦金、上海商銀、瑞昱、矽力*-KY、中租-KY、開發金、國泰金、友達、新光金、彰銀、第一金等，市場聚焦面板、IC 設計、金融等三大產業。

台股17日開平後上下震盪並一度翻黑，最多跌29點至1萬5390點，隨即見鋼鐵、航運、金融強勢撐盤，加權指數終場上漲44點收1萬5465點。