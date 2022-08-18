我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

外資續賣、內資連39買撐盤 台股連五紅

記者王皓正／台北18日電

外資17日對台股連三賣，以八大公股行庫為首的國家隊則是反向連二買，配合投信持續改寫紀錄的連39買、壽險等內資撐盤，加權指數終場上漲44點收1萬5465點，不僅連續五個交易日收漲，並且連三天站穩季線，也攀上此波大盤反彈以來新高點位。

第一金投顧董事長陳奕光指出，近期因台海緊張，外資賣多買少，主要看內資表現，投信連續買超天數創紀錄，加上壽險及國安基金，使台股這次反彈幅度超過10%，累計彈升超過1500點，但也只是來到季線附近，距離年線1萬6846點還有千點以上距離，相較國際股市弱勢；基本上內資還是有意願將指數向上拉升，優質權值股將較有輪漲機會。

台新投顧副總經理黃文清表示，投資人密切關注美國的經濟數據，以及聯準會（Fed）的7月政策會議紀要，隨著指數站上季線1萬5289點，難免會稍做整理，短線以個股表現為主，但外資未歸隊、成交量仍嫌不足，是多頭重返漲勢的隱憂。

此外，台股新一波重量級法說會從18日由群創、合庫金打頭陣，至月底前接續有富邦金、上海商銀、瑞昱、矽力*-KY、中租-KY、開發金、國泰金、友達、新光金、彰銀、第一金等，市場聚焦面板、IC 設計、金融等三大產業。

台股17日開平後上下震盪並一度翻黑，最多跌29點至1萬5390點，隨即見鋼鐵、航運、金融強勢撐盤，加權指數終場上漲44點收1萬5465點。

台股 指數 壽險

上一則

2030年亞洲最多百萬富豪的國家 新加坡第1 澳洲第2

下一則

清庫存 目標百貨獲利銳減9成

延伸閱讀

台海緊張…在中跨國企業思考「南進」 布局替代方案

台海緊張…在中跨國企業思考「南進」 布局替代方案
台股上市櫃獲利 飆出5大新紀錄

台股上市櫃獲利 飆出5大新紀錄
MSCI台股權重「2降1升」 後市仍有表現空間

MSCI台股權重「2降1升」 後市仍有表現空間
熱錢湧進 單日匯入5億美元 台幣攀近半月高點

熱錢湧進 單日匯入5億美元 台幣攀近半月高點

熱門新聞

「股神」巴菲特。（美聯社）

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

2022-08-16 07:17
「股神」巴菲特可以毫無顧忌的花錢，但卻以節儉聞名。（路透）

股神巴菲特：未正確儲蓄是一般人理財「最大錯誤」

2022-08-14 07:22
一名市民經過位於北京市朝陽區望京地區的阿里巴巴集團北京總部前。(中新社)

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

2022-08-16 13:40
在美中概股掀集體退市潮。(美聯社)

不跟美國玩？多家國企中概股主動宣布自紐交所退市

2022-08-12 11:26
最新數據顯示，7月全美待售房屋供應量以創紀錄速度成長，這是高房貸成本引發美國房市降溫的最新跡象。路透

美待售房屋數量 直線飆升

2022-08-09 15:23
半導體需求下滑，凸顯全球經濟前景黯淡。(路透)

晶片製造商閃示出更多警告訊號 全球經濟大不妙

2022-08-16 20:19

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片