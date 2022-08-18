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5G滲透率提升 中國電信3雄日賺7600萬美元

記者林宸誼／綜合報導
中國移動。（新華社）
中國移動。（新華社）

中國三大基礎電信商上半年業績全部出爐，上半年中國移動、中國聯通、中國電信三家合計實現營收約9133.8億元（人民幣，下同，約1347億美元），淨利潤約933.5億元，換算日均約賺5.16億元（約7600萬美元）。

快科技報導，外界最關心的平均每個用戶每月貢獻的業務收入（ARPU），中國電信手機用戶ARPU為46元、中國聯通手機用戶ARPU為44.4元、中國移動手機用戶ARPU為52.3元。

受益於5G套餐滲透率不斷提升、傳統產業數位化轉型提速等因素，三大電信商今年上半年業績均保持穩步增長，其中中國移動營收、淨利潤均實現兩位數增長、中國聯通淨利潤、中國電信營收也實現兩位數增長。

中國電信。（中新社）
中國電信。（中新社）

財報顯示，中國移動上半年營收4969.3億元，年增12%；淨利潤為702.7億元，年增18.9%。中國聯通上半年營收1762.6億元，年增7.4%；淨利潤109.5億元，年增19.5%。上半年，中國電信營收2402.1億元，年增10.4%；淨利潤182.9億元，年增3.1%。

三大電信商5G套餐用戶數合計達9.28億戶，其中中國移動5G套餐用戶數最多，達到5.11億戶、中國電信為2.32億戶、中國聯通為1.85億戶。

截至6月末，三家電信商的固定互聯網寬帶接入用戶總數達5.63億戶，移動電話用戶總數達16.7億戶。移動互聯網流量快速增長，累計流量達1,241億GB，年增20.2%。

新興業務收入增勢突出，三家基礎電信企業IPTV、互聯網數據中心、大數據、雲計算、物聯網等新興業務收入1624億元，年增36.3%。

中國聯通。（中新社）
中國聯通。（中新社）

中國聯通財報顯示，該公司繼續與中國電信緊密合作，新開通5G基地台18萬站，雙方累計開通5G基地台87座，覆蓋能力增強，新開通5G基地台9萬座，雙方累計開通5G基地台20萬座，建成全球規模最大的5G共建共享網絡。

中國移動的財報顯示，2022年上半年5G相關投資共計587億元，累計開通5G基地台達百萬座，其中700MHz 5G 基地台30萬座，服務5G網絡客戶達到2.63億戶。

中國電信在財報中表示，上半年共建共享5G基地台18萬座，在用5G基地台達到87萬座，新增共享4G基地台21萬座，加快推進「4G 一張網」，雙方累計節約投資2400億元。

5G 營收 利潤

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